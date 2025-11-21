21 de noviembre de 2025 Inicio
Quién era Miguel Ángel Berlini, el hombre que murió al colocarse un implante dental

De profesión pastelero y padre de dos hijas, falleció a los 64 años luego de una intervención quirúrgica en una clínica de Belgrano.

La familia acusó a los profesionales que lo atendieron en la operación.

Miguel Ángel Berlini, de 64 años, falleció el miércoles pasado luego de someterse a un implante dental en una clínica del barrio porteño de Belgrano, en la Ciudad.

El fotoperiodista en la cobertura de una de las marchas contra el cierre de la agencia de noticias Télam.
El hombre era pastelero y padre de dos hijas y vivía en Villa Adelina, en el partido de San Isidro en la Provincia de Buenos Aires, y cuya muerte se dio en circunstancias que la justicia investiga.

La víctima era un entusiasta de los viajes por la Patagonia y un hombre con una historia personal abruptamente marcada por esta tragedia. Trabajaba como chofer de una aplicación de transporte de pasajeros.

Estaba inscripto en la obra social de los empleados de comercio y actividades civiles y se encontraba separado de la madre de sus hijas.

Su hermana Alejandra sintetizó el dolor y la el impacto del fatal desenlace producido el miércoles pasado: “Vino a buscar una sonrisa y encontró la muerte”.

La familia busca determinar si hubo mala praxis o negligencia durante el procedimiento odontológico en la llamada Clínica Robles, ubicada en Virrey del Pino al 2530, para mejorar su sonrisa mediante la reparación de su dentadura.

