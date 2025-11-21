Quién era Miguel Ángel Berlini, el hombre que murió al colocarse un implante dental De profesión pastelero y padre de dos hijas, falleció a los 64 años luego de una intervención quirúrgica en una clínica de Belgrano. Por







La familia acusó a los profesionales que lo atendieron en la operación. Redes Sociales

Miguel Ángel Berlini, de 64 años, falleció el miércoles pasado luego de someterse a un implante dental en una clínica del barrio porteño de Belgrano, en la Ciudad.

El hombre era pastelero y padre de dos hijas y vivía en Villa Adelina, en el partido de San Isidro en la Provincia de Buenos Aires, y cuya muerte se dio en circunstancias que la justicia investiga.

La víctima era un entusiasta de los viajes por la Patagonia y un hombre con una historia personal abruptamente marcada por esta tragedia. Trabajaba como chofer de una aplicación de transporte de pasajeros.

Estaba inscripto en la obra social de los empleados de comercio y actividades civiles y se encontraba separado de la madre de sus hijas.

Embed Clínica del horror en Belgrano | La palabra de la hermana de la víctima: "Nunca más lo vi"



➡️Opiná con #DeUna

#C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5Kt8s pic.twitter.com/BFyWCOEMzm — C5N (@C5N) November 21, 2025 Su hermana Alejandra sintetizó el dolor y la el impacto del fatal desenlace producido el miércoles pasado: “Vino a buscar una sonrisa y encontró la muerte”.