Video: el llamativo festejo de un jugador de Botafogo con las porristas que se volvió viral El defensor Cuiabano metió uno de los goles en la victoria del Fogao por 3-2 sobre Gremio, en la fecha 35 del Brasileirao, y protagonizó una insólita celebración con las porristas del equipo. De paso, sacó pasajes para la próxima edición de la Copa Libertadores. Por







El lateral izquierdo, de 22 años, festejó con las FogoCheers. Arthur Barreto/ BFR

Botafogo logró un gran triunfo sobre Gremio por 3-2, por la fecha 35 del Brasileirao en el Estadio Olímpico Nilton Santos, en Río de Janeiro y clasificó a la Copa Libertadores 2026. En un partidazo, el último campeón continental tuvo una perlita en el gol de Cuiabano, cuando el lateral izquierdo convirtió y salió a festejarlo con las porristas en una celebración que se viralizó rápidamente.

El equipo que dirige Davide Ancelotti, hijo de Carlos Ancelotti, entrenador de la Selección brasileña de fútbol, logró una increíble victoria en una de las últimas jornadas del torneo local, donde pelean por el título mano a mano Flamengo y Palmeiras. Tras el éxito, las redes replicaron el festejo de Cuiabano con las FogoCheers, el cuerpo de porristas del Fogao, al mejor estilo universitario yanqui.

Embed Na relíquia das FogoCheers para mais uma vitória do Fogão! Só faltou o Cuiabano na dança! #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/qjfRNs987b — Botafogo F.R. (@Botafogo) November 23, 2025 A los 19' del primer tiempo, el lateral izquierdo, de 22 años, que está a préstamo en el equipo brasileño tras ser vendido al Nottingham Forest, empujó una pelota que había quedado boyando en el área chica, y salió disparado a celebrar el primer tanto del partido: fue hasta las FogaoCheers y metió coreografía.

La celebración recorrió el mundo por su ingenio y sorpresa, en la victoria del Fogao que lo depositó en la Copa Libertadores por tercera vez consecutiva, logro que nunca había alcanzado la institución de Río de Janeiro. Los otros tantos lo convirtieron Artur y Marcal.