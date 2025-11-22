"Convertiste en arte lo que tanto te dolió": el mensaje de Tini Stoessel para María Becerra por Quimera La cantante celebró el nuevo proyecto de su amiga y destacó su resiliencia para transformar su dolor en música.







El disco de María Becerra es una búsqueda íntima y un proceso de catarsis. Redes Sociales

La cantante Tini Stoessel le dedicó un emotivo mensaje a su colega y amiga María Becerra, tras el lanzamiento de su nuevo álbum Quimera. "Ver como pudiste convertir en arte lo que tanto te dolió", escribió.

La triple T no sólo celebró ser parte de proyecto, sino que destacó la resiliencia de "la nena" de Argentina para transformar su dolor, como la pérdida de su segundo embarazo, en música.

"Que lindo formar parte de este proyecto y más sabiendo todo lo que significó para vos todo este proceso", reflexionó la pareja de Rodrigo de Paul a través de una historia de su cuenta de Instagram.

Tini Stoessel en redes sociales Redes Sociales Tini también forma parte del disco con la canción Hasta que me enamoro, en el nuevo trabajo que estrenó Becerra después de 3 años. El disco es una forma de compartir esta experiencia personal tan fuerte, con sus seguidores, a través de la música.

Embed María Becerra lanzó su nuevo álbum Quimera María Becerra presentó oficialmente Quimera, su tercer álbum de estudio, que marca un punto de inflexión en su carrera por su carga personal y su propuesta conceptual. El disco, compuesto por 17 temas, es el resultado de un proceso de sanación personal.