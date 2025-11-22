"Convertiste en arte lo que tanto te dolió": el mensaje de Tini Stoessel para María Becerra por Quimera

La cantante Tini Stoessel le dedicó un emotivo mensaje a su colega y amiga María Becerra, tras el lanzamiento de su nuevo álbum Quimera. "Ver como pudiste convertir en arte lo que tanto te dolió", escribió.
La cantante celebró el nuevo proyecto de su amiga y destacó su resiliencia para transformar su dolor en música.
La cantante Tini Stoessel le dedicó un emotivo mensaje a su colega y amiga María Becerra, tras el lanzamiento de su nuevo álbum Quimera. "Ver como pudiste convertir en arte lo que tanto te dolió", escribió.
La triple T no sólo celebró ser parte de proyecto, sino que destacó la resiliencia de "la nena" de Argentina para transformar su dolor, como la pérdida de su segundo embarazo, en música.
"Que lindo formar parte de este proyecto y más sabiendo todo lo que significó para vos todo este proceso", reflexionó la pareja de Rodrigo de Paul a través de una historia de su cuenta de Instagram.
Tini también forma parte del disco con la canción Hasta que me enamoro, en el nuevo trabajo que estrenó Becerra después de 3 años. El disco es una forma de compartir esta experiencia personal tan fuerte, con sus seguidores, a través de la música.
María Becerra presentó oficialmente Quimera, su tercer álbum de estudio, que marca un punto de inflexión en su carrera por su carga personal y su propuesta conceptual. El disco, compuesto por 17 temas, es el resultado de un proceso de sanación personal.
La "nena" de Argentina confesó que, si bien tenía un disco listo hace un año, los meses intensos y emotivos que atravesó hicieron que toda su música escrita viniera desde un lugar de tristeza. La artista decidió transformar ese dolor en narrativa como un proyecto que convierte el vacío en motor creativo.