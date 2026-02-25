Crisis económica: la industria cayó 4,4% interanual en enero, según un informe privado La actividad fabril volvió a retroceder frente a enero de 2025. Maquinaria y equipo lideró las bajas, con un desplome del 23,9%. Por + Seguir en







La actividad industrial registró en enero una contracción del 4,4% interanual, según el relevamiento de la consultora Orlando Ferreres & Asociados. El dato confirma que el sector continúa operando en niveles históricamente bajos, pese a haber exhibido una mejora del 1,2% frente a diciembre en la medición desestacionalizada.

El informe detalla que el retroceso fue generalizado, con fuertes caídas en varios rubros clave. El sector de Maquinaria y Equipo encabezó las bajas, con un derrumbe del 23,9% respecto del mismo mes del año pasado. Dentro de ese segmento, la producción automotriz se desplomó 30,1% en la comparación anual.

También se destacó la baja en minerales no metálicos, que retrocedieron 7,8% interanual. En ese rubro, los despachos de cemento portland cayeron 5,6%, reflejando el freno en la construcción.

En tanto, el complejo de Alimentos, Bebidas y Tabaco registró una merma del 2,9%. La faena bovina descendió 11,8% frente a enero de 2025, mientras que la producción de aceites mostró una baja más moderada, del 0,6%.

Por su parte, los metales básicos retrocedieron 1% interanual, con una caída en la producción de hierro primario que impactó en el desempeño del resto de las líneas del sector.