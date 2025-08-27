27 de agosto de 2025 Inicio
Radio 10 realizó un taller en el centro cultural educativo y comedor "Abuela Elvira"

Con motivo del Día Internacional de la Radio, el área RSE de Grupo Indalo posibilitó que los chicos que asisten al centro comunitario pudieran jugar por un momento a ser relatores.

El centro cultural educativo y comedor Abuela Elvira asiste a más de 600 familias.

Con motivo del Día Internacional de la Radio, RSE Grupo Indalo junto a Radio 10 realizaron un taller en el centro comunitario Abuela Elvira, en el que los chicos pudieron jugar por un momento a ser relatores de fútbol.

Participaron el reconocido periodista, conductor y relator Pablo Ladaga, quien detalló sus comienzos y motivó a los a los adolescentes que se encontraban en en el espacio comunitario a que ellos también pueden lograr lo que se propongan, el periodista Justo Lamas y Cristian Carballo, coordinador de Radio 10, quien explicó toda la parte técnica y el desempeño de cada integrante que conforma una emisora.

radio 10 taller

El centro cultural educativo y comedor Abuela Elvira asiste lunes, miércoles y viernes a más de 600 familias. Martes y jueves se desarrolla Aprender en Abuela Elvira donde asisten 200 niños y adolescentes y muchos niños con discapacidad.

Además de recibir una merienda reforzada, también tienen la posibilidad de acceder a un banco de medicamentos y un pequeño taller de sillas de ruedas ,las cuales compran usadas y las reparan para du entrega inmediata. Cuentan además con un ropero solidario, diferentes talleres como arteterapia, baile e inglés y se dictan diferentes cursos de capacitación.

Uno de los momentos más esperados por los chicos fue el taller de relato deportivo. "Es contar la experiencia de alguien que soñó. De eso se trata la vida, soñar y pelear por lo que uno cree que puede conseguir y no claudicar. La pasamos bárbaro", resumió Ladaga.

radio 10 taller

"Ver a los chicos felices, entusiasmados y queriendo aprender fue muy emocionante. Llevar la radio a los barrios, acercar saberes a nuestros chicos vale el esfuerzo, el tiempo la verdad esto nos llena el corazón", expresó Lamas.

La responsable del centro comunitario, Verónica Juárez, afirmó que "un taller de Radio 10 junto a C5N es maravilloso" y recordó "el momento de unirnos como familia con el relato de un partido, es música para los oídos".

