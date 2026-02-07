7 de febrero de 2026 Inicio
Una joven quiso cargar nafta en una estación de servicio y fue viral por un error: qué les pasó

Sin proponérselo, la chica y quienes la acompañaban terminaron protagonizando una escena que hoy circula por todo internet.

  • Una joven compartió en TikTok un video de un accidente gracioso ocurrido al cargar nafta: su amiga retiró la manguera del surtidor antes de tiempo y el combustible se derramó.

  • La situación generó risas y desconcierto entre quienes estaban presentes en la estación. La publicación se acompañó con comentarios humorísticos sobre trabajar como playeras.

  • El video superó los 100 mil “Me gusta” y acumuló miles de interacciones. Muchos usuarios comentaron haberse sentido identificados con el error.

  • El clip se viralizó rápidamente en redes sociales. El episodio demuestra cómo una situación cotidiana puede transformarse en contenido viral.

Una situación cotidiana en una estación de servicio terminó convirtiéndose en uno de los videos más comentados de las redes sociales en las últimas horas. Una joven compartió el momento en que intentó cargar nafta y el episodio, que parecía rutinario, derivó en una escena inesperada que rápidamente se volvió viral entre miles de usuarios.

El registro, publicado en TikTok, acumuló reproducciones y comentarios en cuestión de horas, generando debate y risas por igual. Muchos internautas se sintieron identificados con la situación, mientras otros destacaron cómo un pequeño descuido puede transformar una acción simple en un momento inolvidable.

Qué les pasó a las jóvenes que quisieron cargar nafta pero su momento se volvió viral

jovenes cargando nafta YPF

Una usuaria de TikTok publicó un video que rápidamente se volvió tendencia luego de mostrar el divertido accidente que protagonizó una amiga al intentar cargar combustible en una estación de servicio. Lo que parecía un trámite simple terminó en un momento tan inesperado como gracioso.

En las imágenes se observa cómo la joven, poco familiarizada con el uso del surtidor, retira la manguera antes de tiempo y provoca que la nafta se derrame, generando sorpresa y carcajadas entre quienes estaban en el lugar. Con tono humorístico, la autora del video escribió: “Estamos listas para trabajar de playeras en YPF”, y agregó en la publicación: “¿Nos contratarán? Encontré esta joya en la galería”.

jovenes cargando nafta

El clip se difundió con rapidez en la plataforma y acumuló miles de interacciones, superando los 100 mil “Me gusta”, además de numerosos comentarios de usuarios que se sintieron identificados con el blooper.

