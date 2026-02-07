Una joven quiso cargar nafta en una estación de servicio y fue viral por un error: qué les pasó Sin proponérselo, la chica y quienes la acompañaban terminaron protagonizando una escena que hoy circula por todo internet. Por + Seguir en







Una joven compartió en TikTok un video de un accidente gracioso ocurrido al cargar nafta: su amiga retiró la manguera del surtidor antes de tiempo y el combustible se derramó.

La situación generó risas y desconcierto entre quienes estaban presentes en la estación. La publicación se acompañó con comentarios humorísticos sobre trabajar como playeras.

El video superó los 100 mil “Me gusta” y acumuló miles de interacciones. Muchos usuarios comentaron haberse sentido identificados con el error.

En las imágenes se observa cómo la joven, poco familiarizada con el uso del surtidor, retira la manguera antes de tiempo y provoca que la nafta se derrame, generando sorpresa y carcajadas entre quienes estaban en el lugar. Con tono humorístico, la autora del video escribió: “Estamos listas para trabajar de playeras en YPF”, y agregó en la publicación: “¿Nos contratarán? Encontré esta joya en la galería”.

