Video: apareció una therian serpiente por las calles de Japón Una influencer se puso un traje de reptil y se sumó a la tendencia de las personas que se autoperciben animales y sorprendió en la vereda. Por + Seguir en







La primera serpiente therian. Redes sociales

En medio de una ola de personas que se autoperciben Therian, apareció una persona vestida de serpiente que se volvió viral en redes sociales y se arrastra por las calles de Japón, algo que sorprende a los habitantes del lugar.

En el video se la puede ver con un traje de reptil en una vereda esperando para cruzar, al igual que los peatones, pero arrastrándose. Se puede ver que tiene los brazos liberados, pero los pies no, porque tiene cola.

Los Therian son un fenómeno identitario nacido en redes sociales que despertó amores y odios en la sociedad. Lejos de incomodar, se trata de personas que se identifican con animales que existen en la naturaleza y tratan de combinar espiritualidad, psicología y comunidad. Si bien no existen censos oficiales, hay foros donde los jóvenes organizan encuentros y generan lazos, desafiando las categorías tradicionales de identidad y esquivando los prejuicios virales.

La Teriantropia es una vivencia identitaria en la que una persona se reconoce internamente vinculada a un animal, ya sea a nivel psicológico, emocional o espiritual. Los Therian no se autoperciben animales, sino que se identifican con ellos y aseguran que no se trata de un juego o de una moda pasajera, sino de una forma de percibirse en la naturaleza. Asimismo, aseguran llevar una vida cotidiana humana, bajo las mismas leyes y derechos, y que la diferencia está en su manera de ver el mundo.

Los Therian se comportan como animales. Se los suele reconocer por el uso de máscaras, colas o caminar en cuatro patas, pero esto no implica una regla, sino una elección personal y no siempre visible. Se definen principalmente desde una dimensión "espiritual e identitaria" y creen que su alma es un híbrido entre humano y animal. Se comportan como el animal que los identifica según lo sientan en el momento.

Embed - Todo Jujuy on Instagram: "UN THERIAN SERPIENTE QUE ES VIRAL El influencer Junior Caldeirão se identifica como serpiente y es therian, recorriendo las calles de Japón arrastrándose por el piso. El video se viralizó rápidamente en redes sociales. #Therian #Serpiente #Snake #JuniorCaldeirão" View this post on Instagram