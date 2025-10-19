19 de octubre de 2025 Inicio
Quiénes son los Tehuelches MC, el grupo de motoqueros que se tiroteó con los Hell's Angels en La Plata

Fundado en Chivilcoy en 1998 y con vínculos ultranacionalistas, tienen representación en varios países y ya cuentan con un antecedente de violento enfrentamiento con la banda norteamericana.

Tehuelches Motor Cycle ya había tenido un enfrentamiento con Hells Angels en 2016.

Tehuelches Motor Cycle ya había tenido un enfrentamiento con Hell's Angels en 2016.

Los Hell's Angels, el famoso grupo de motoqueros que se encuentra en el país desde esta semana y es noticia por sus andanzas en La Plata, se enfrentó este sábado en un tiroteo con Tehuelches MC, una banda similar pero de origen argentino. El hecho ocurrió pasado el mediodía, y quedó registrado tanto por las cámaras de seguridad de la zona, como así también por los vecinos que grabaron la violenta pelea.

El enfrentamiento comenzó a las 13:40 en la esquina de las calles 44 y 26, cuando un grupo de los Tehuelches bajaron de una combi y dos autos para emboscar a los golpes a una caravana de motos de los Hell's Angels. Primero hubo trompadas y patadas, hasta que uno de los Angels desenfundó un arma de fuego y comenzó a disparar.

Al iniciarse los tiros, Los Tehuelches volvieron a subir a sus vehículos y huyeron rápidamente. Lo mismo hicieron los Hell's Angels para no ser detenidos por la policía que rápidamente se presentó en el lugar ante el llamado de emergencia de los vecinos.

Quiénes son Tehuelches MC, el grupo de motoqueros argentinos que se tiroteó con los Hell's Angels en La Plata

Se trata de un grupo que fue fundado en 1998 en Chivilcoy y que tiene representación en la Argentina, México y Paraguay. En un principio fue conformado por varios exmiembros de distintas fuerzas de seguridad y simpatizantes de la cultura neonazi. Cuenta, además, con agrupaciones en Mar del Plata y la Patagonia, entre otros lugares.

Actualmente, los Tehuelches MC se jactan de, a través de una impronta nacionalista argentina, ser la contraposición de Hell’s Angels, que representa al nacionalismo en Estados Unidos.

En una de las cuentas de Facebook de sus filiales, explican que el grupo fue conformado por "adolescentes amigos fanáticos de las motos que viajaban en manada a los encuentros por todo el país". También cuentan que el nombre fue elegido con dos motivos: como mención a la motocicleta Tehuelches 75 cc y al pueblo aborigen, como una señal de nacionalismo.

"Todos sus integrantes actuales siguen como hace más de 20 años atrás, viajando por todo el país y el continente asistiendo a eventos como motoencuentros, motorock, aniversarios, y reuniones del propio Club Tehuelches o visitándose entre si, expandiendo sus actividades, que van mas allá de solo viajar en sus motos. En la actualidad, Tehuelches MC sigue creciendo a pasos agigantados en cantidad de miembros, capítulos y actividades que van desde viajar en motocicletas por todo el país y organizar eventos a ayudar directamente a los que menos tienen. Con cientos de proyectos a futuro, seguimos en Crecimiento y vamos por el camino indicado", expresa la publicación.

El antecedente violento entre los Hell's Angels y Los Tehuelches en el que casi muere "Dani La Muerte", ex guardaespaldas de Ricardo Fort

Esta no fue la primera vez que en nuestro país se enfrentaron a los tiros los motoqueros Hell's Angels y Los Tehuelches. El último antecedente sucedió en 2016, cuando en la localidad bonaerense de Luján se registraron más de 150 disparos cruzados entre ambas bandas en un enfrentamiento en el que casi pierde la vida Daniel Díaz León, más conocido como "Dani La Muerte" y famoso por haber sido el guardaespaldas personal de Ricardo Fort.

El hecho sucedió cuando ambos grupos se dirigían a un encuentro de motoqueros que se celebraba en la ciudad bonaerense de Trenque Lauquen. Primero, los Hell's Angels se detuvieron en una estación de servicio cercana a la rotonda que une la ruta nacional 5 y la provincia 47. Pero al poco tiempo aparecieron Los Tehuelches, un grupo con base en Chivilcoy, y empezó un enfrentamiento a los tiros.

En 2016, los Hell's Angels y Los Tehuelches protagonizaron un enfrentamiento en Luján en el que hubo más de 150 disparos.

En 2016, los Hell's Angels y Los Tehuelches protagonizaron un enfrentamiento en Luján en el que hubo más de 150 disparos.

El intercambio de fuego fue descomunal, ya que la mayoría de los integrantes de las bandas estaban armados, según contaron los testigos del hecho ante la Policía. En uno de las camionetas en las que se trasladaban Los Tehuelches viajaban cuatro hombres, entre ellos su líder Leonardo Miguel Gatto, un ex agente de la bonaerense, quien años antes había declarado públicamente ser nazi y posar armado para una entrevista periodística. Dentro de este vehículo se encontró una escopeta calibre 12/70, dos pistolas 9 milímetros y otra calibre 22.

"Dani La Muerte" recibió siete disparos de bala, pero sobrevivió porque llevaba puesto un chaleco antibalas. De todos modos, tuvo que ser traslado de urgencia a un hospital de la zona. "Como si hubiera estado avisado de que algo así podía ocurrir, 'Dani' llevaba un importante armamento encima", declaró en aquel entonces Héctor Navarro, subsecretario de Seguridad de la Municipalidad de Luján.

Por este enfrentamiento entre los Hell's Angels y Los Tehuelches, en total hubo cuatro heridos y unos catorce detenidos.

Ángel De Brito confirmó que Denis Dumas se sumará como angelita en LAM

Daniela Celis contó cómo reaccionó Thiago Medina a las críticas de Martín Cirio y reveló un gesto del streamer

