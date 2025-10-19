19 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Nuevo fin de semana largo: será feriado el viernes 24 de octubre en 2025

La confirmación de este día permite organizar viajes, reuniones familiares y actividades recreativas con antelación.

Por
Informate sobre los Feriados que restan por vivir en octubre 2025

Informate sobre los Feriados que restan por vivir en octubre 2025

El calendario argentino se prepara para un nuevo fin de semana largo: el viernes 24 de octubre de 2025 fue declarado como uno de los Feriados de octubre, generando expectativa entre trabajadores, estudiantes y turistas internos. Este tipo de jornadas ofrece una oportunidad ideal para planificar escapadas cortas, descansar o aprovechar actividades de ocio que durante la semana laboral suelen quedar pendientes.

Confirmado: Así serán los Feriados que restan en octubre 2025.
Te puede interesar:

Decretan feriado para el jueves 23 de octubre: quiénes lo pueden disfrutar

Los feriados en medio de la semana suelen tener un impacto significativo tanto en el sector privado como en el público, ya que muchas empresas y organismos ajustan sus operaciones y horarios para adaptarse a la jornada no laborable. Más allá de lo práctico, estos fines de semana largos también reflejan la importancia de las fechas conmemorativas y la planificación del calendario anual.

Feriado del 24 de octubre: qué se celebra y quiénes tendrán fin de semana largo

-calendario importante feriados

El viernes 24 de octubre será jornada no laborable para los empleados del Banco Provincia y de la administración pública en determinados municipios de la provincia de Buenos Aires.

En esta oportunidad, la medida aplica para los habitantes de:

  • Ituzaingó, en conmemoración de su aniversario fundacional el 24 de octubre.

  • Ramallo, que celebra su aniversario fundacional el 24 de octubre.

  • Suipacha, también conmemorando su fundación el 24 de octubre.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025

Feriados inamovibles

  • 1° de enero: Año Nuevo.
  • 3 y 4 de marzo: Carnaval.
  • 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
  • 18 de abril: Viernes Santo.
  • 1 de mayo: Día del Trabajador.
  • 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.
  • 9 de julio: Día de la Independencia.
  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
  • 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

  • 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes.
  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.
  • 12 de octubre: Día de la Raza
  • 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (20/11)

Feriados con fines turísticos

  • 2 de mayo
  • 15 de agosto
  • 21 de noviembre
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Octubre es un mes que cuenta con varios Feriados locales

Decretan feriado para el miércoles 22 de octubre en 2025: a qué se debe y quiénes lo pueden disfrutar

La medida responde al esquema tradicional de asuetos locales,

Confirman que será feriado el martes 21 de octubre en 2025: cuál es el motivo

Conocé todos los feriados extras que habrá este mes.

Nuevo fin de semana largo: será feriado el lunes 20 de octubre en 2025

Confirmado: así será el fin de semana XL que surgió gracias a los nuevos feriados de octubre.

Fin de semana largo confirmado: será feriado el viernes 17 de octubre en 2025

¿Cuáles serán los distintos Feriados de octubre?

Decretan feriado para este jueves 16 de octubre en 2025: qué se celebra y a quiénes alcanza

A través de decretos, se fueron generando varios Feriados este mes

Decretan feriado para el miércoles 15 de octubre: quiénes lo pueden disfrutar

Rating Cero

Wanderlust volvió al top de Netflix pese a haberse estrenado en 2018.
play

Fue estrenada en 2018, tiene solo 6 capítulos y ahora la rompe en Netflix

Ahora, llegó a la gran N roja una k-drama que es tendencia en este sitio web, se trata de Familia Typhoon, un drama de Corea del Sur que atrapó a miles de televidentes y fanáticos de este tipo de series. 
play

Negocio de tradición: de qué se trata Familia Typhoon, el drama coreano que es tendencia en Netflix

A sus 64 años, Laurence Fishburne es uno de los actores más queridos y carismáticos de Hollywood, especialmente por su papel en Matrix. Por tanto, ficharle para la saga X-Men sería un añadido de enorme nivel a las filas de la compañía.

Esta estrella de Matrix se propuso para ser el Profesor X en Marvel: qué dijo

play

Beatriz Goyoaga, instructora de El Arte de Vivir: "Con la meditación y la respiración se pueden revertir patrones de ansiedad, depresión y miedo"

La pareja tuvo un hijo, llamado León y se separaon en 2016.

El desgarrador mensaje de Mey Scápola a Mariano Castro, padre de su hijo: "La tristeza es enorme"

El músico fue una figura fundamental en el sonido distintivo de Limp Bizkit.

Murió sorpresivamente Sam Rivers, bajista y fundador de la banda estadounidense Limp Bizkit

últimas noticias

play
Wanderlust volvió al top de Netflix pese a haberse estrenado en 2018.

Fue estrenada en 2018, tiene solo 6 capítulos y ahora la rompe en Netflix

Hace 7 minutos
play
Se cumple un mes del triple femicidio de Florencio Varela.

Triple femicidio narco: buscan a un misterioso "hombre canoso" a un mes del horror

Hace 19 minutos
play

Argentina va por un nuevo campeonato del mundo juvenil ante Marruecos

Hace 21 minutos
Su trayectoria y experiencia lo mantienen como un nombre vigente en el ambiente futbolístico.

Jugó en Racing, fue campeón del mundo y ahora está sin trabajo

Hace 37 minutos
El Museo del Louvre, escenario de un impresionante robo que conmociona al mundo.

Cinematográfico robo al Museo del Louvre: cuáles son las joyas de Napoleón robadas

Hace 46 minutos