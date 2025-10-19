Nuevo fin de semana largo: será feriado el viernes 24 de octubre en 2025

El calendario argentino se prepara para un nuevo fin de semana largo: el viernes 24 de octubre de 2025 fue declarado como uno de los Feriados de octubre, generando expectativa entre trabajadores, estudiantes y turistas internos. Este tipo de jornadas ofrece una oportunidad ideal para planificar escapadas cortas, descansar o aprovechar actividades de ocio que durante la semana laboral suelen quedar pendientes.
Los feriados en medio de la semana suelen tener un impacto significativo tanto en el sector privado como en el público, ya que muchas empresas y organismos ajustan sus operaciones y horarios para adaptarse a la jornada no laborable. Más allá de lo práctico, estos fines de semana largos también reflejan la importancia de las fechas conmemorativas y la planificación del calendario anual.
Feriado del 24 de octubre: qué se celebra y quiénes tendrán fin de semana largo
El viernes 24 de octubre será jornada no laborable para los empleados del Banco Provincia y de la administración pública en determinados municipios de la provincia de Buenos Aires.
En esta oportunidad, la medida aplica para los habitantes de: