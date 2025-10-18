Video: los Hell's Angels y Los Tehuelches se enfrentaron a los tiros en La Plata

Los Tehuelches, una banda de motoqueros con base en Chivilcoy, emboscaron una caravana de motos de los Angels. En 2016, estos dos grupos ya se habían enfrentado a los tiros y casi muere "Dani La Muerte", el ex guardaespaldas de Ricardo Fort.

En la batalla entre las bandas de motoqueros hubo dos heridos. Hasta el momento, no hubo detenidos.

Los Hell's Angels , el famoso grupo de motoqueros que se encuentra en el país desde esta semana, se enfrentó a los tiros con Los Tehuelches, una banda similar pero de origen argentino. El hecho ocurrió pasado el mediodía, en La Plata, y quedó registrado tanto por las cámaras de seguridad de la zona, como así también por los vecinos que grabaron la violenta pelea.

El enfrentamiento comenzó a las 13.40 horas en la esquina de las calles 44 y 26 platenses, cuando un grupo de los Tehuelches bajaron de una combi y dos autos para emboscar a los golpes a una caravana de motos de los Hell's Angels. Primero hubo trompadas y patadas, hasta que uno de los Angels desenfundó un arma de fuego y comenzó a disparar.

Al iniciarse los tiros, Los Tehuelches volvieron a subir a sus vehículos y huyeron rápidamente del lugar. Lo mismo hicieron los Hell's Angels para no ser detenidos por la policía que rápidamente se presentó en el lugar ante el llamado de emergencia de los vecinos.

Según datos oficiales de la Policía local y el SAME, dos personas pertenecientes a Los Tehuelches resultaron heridas. Hasta el momento, n o hay ningún detenido . Las fuerzas de seguridad secuestraron un arma de fuego que fue descartada en las inmediaciones del lugar donde ocurrió el violento enfrentamiento entre las bandas de motoqueros.

El antecedente violento entre los Hell's Angels y Los Tehuelches en el que casi muere "Dani La Muerte", ex guardaespaldas de Ricardo Fort

Esta no fue la primera vez que en nuestro país se enfrentaron a los tiros los motoqueros Hell's Angels y Los Tehuelches. El último antecedente sucedió en 2016, cuando en la localidad bonaerense de Luján se registraron más de 150 disparos cruzados entre ambas bandas en un enfrentamiento en el que casi pierde la vida Daniel Díaz León, más conocido como "Dani La Muerte" y famoso por haber sido el guardaespaldas personal de Ricardo Fort.

El hecho sucedió cuando ambos grupos se dirigían a un encuentro de motoqueros que se celebraba en la ciudad bonaerense de Trenque Lauquen. Primero, los Hell's Angels se detuvieron en una estación de servicio cercana a la rotonda que une la ruta nacional 5 y la provincia 47. Pero al poco tiempo aparecieron Los Tehuelches, un grupo con base en Chivilcoy, y empezó un enfrentamiento a los tiros.

hells y tehuelches 2016 En 2016, los Hell's Angels y Los Tehuelches protagonizaron un enfrentamiento en Luján en el que hubo más de 150 disparos.

El intercambio de fuego fue descomunal, ya que la mayoría de los integrantes de las bandas estaban armados, según contaron los testigos del hecho ante la Policía. En uno de las camionetas en las que se trasladaban Los Tehuelches viajaban cuatro hombres, entre ellos su líder Leonardo Miguel Gatto, un ex agente de la bonaerense, quien años antes había declarado públicamente ser nazi y posar armado para una entrevista periodística. Dentro de este vehículo se encontró una escopeta calibre 12/70, dos pistolas 9 milímetros y otra calibre 22.

"Dani La Muerte" recibió siete disparos de bala, pero sobrevivió porque llevaba puesto un chaleco antibalas. De todos modos, tuvo que ser traslado de urgencia a un hospital de la zona. "Como si hubiera estado avisado de que algo así podía ocurrir, 'Dani' llevaba un importante armamento encima", declaró en aquel entonces Héctor Navarro, subsecretario de Seguridad de la Municipalidad de Luján.

Por este enfrentamiento entre los Hell's Angels y Los Tehuelches, en total hubo cuatro heridos y unos catorce detenidos.