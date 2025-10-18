Quiénes son los Hell's Angels, la mítica banda de motociclistas que protagonizó una pelea callejera en La Plata

La famosa banda de motociclistas se originó en la California de 1948 por un grupo de veteranos de la Segunda Guerra Mundial. Históricamente, fueron vinculados al crimen organizado. Aunque también, esto fue un mito creado por la prensa norteamericana de los años '60.

Los Hell's Angels fueron formados en 1948 por un grupo de veteranos de la Segunda Guerra Mundial que pertenecían a un grupo de bombarderos llamados de la misma forma.

Los Hell's Angels , una reconocida y polémica banda mundial de motoqueros con origen en los Estados Unidos, llegó a la Argentina hace unos días. Más precisamente a la capital bonaerense de La Plata , en donde se tomó registro de la presencia de sus característicos miembros con barbas tupidas, anteojos de sol, tatuajes en los brazos y chalecos de cuero. Pero, ¿quiénes son?

Los Hell's Angels Motorcycle Club (HAMC) es un club que fue creado en 1948 en California , Estados Unidos, por veteranos norteamericanos de la Segunda Guerra Mundial que eran apasionados a las motos de la marca Harley-Davidson. El origen de su nombre se debe a que algunos de sus miembros fundadores pertenecían a un grupo de bombarderos que utilizaban la denominación homónima.

Con el paso de los años, el club evolucionó hacia una organización contracultural que tuvo su mayor apogeo en los años '60. En aquella convulsionada época marcada por la Guerra Fría, los Hell's Angels era uno más de los tantos grupos que se oponía al estilo de vida del capitalismo estadounidense, junto a los hippies, Panteras Negras y otros.

Los Angels fueron característicos por llevar adelante una vida nómade arriba de sus motos, tomar grandes cantidades de alcohol, consumir drogas y vestir de manera provocativa, entre sus prendas de cuero y barbas desalineadas.

Desde mediados de los '60, los Hell's Angels estuvieron asociados a ser una de las bandas del crimen organizado más importantes de Estados Unidos por supuestos negocios con el tráfico de drogas y armas. Pero lo cierto es que, independientemente de que varios de sus integrantes estuvieron implicados en diferentes causas judiciales , la relación de la organización con la delincuencia ha sido un mito creado por la prensa amarilla de Estados Unidos. Sus actividades estuvieron más relacionadas a ser un grupo marginal de la sociedad.

La verdad sobre los Hell's Angels la contó el periodista Hunther Thompson en su libro Los Ángeles del Infierno: Una extraña y terrible saga, una crónica en la que relató como se infiltró en uno de sus grupos.

El mito sobre los Angels se originó cuando la prensa norteamericana reportó el caso de dos chicas adolescentes fueron abusadas por un grupo de "sucios, enloquecidos y borrachos matones motociclistas llamados Hell's Angels". Desde ese momento, se los creyó responsables del hecho, pero la Justicia nunca pudo comprobarlo.

Pero los Angels tenían todo el aspecto necesario para ganarse el desprecio de la sociedad norteamericana de los años '60. No solo que no tenían trabajos formales, también tenían una vida nómade, su vestimenta era desprolija y consumían drogas de manera recreativa.

Thompson, más conocido por su libro Miedo y asco en Las Vegas, constató los datos de criminalidad. "El verdadero cuadro del crimen en California -donde se originaron los mencionados motoqueros- hace que los Hell's Angels se vean como una pandilla de insignificantes aficionados", escribió el creador del periodismo gonzo.

También es cierto que, gracias a la mala prensa de los medios de comunicación estadounidenses, los Hell's Angels ganaron una enorme popularidad en todo el mundo. De esta manera, abrieron representaciones de su club en más de 50 países, como Alemania, Bélgica, Canadá, Portugal, Tailandia y Sudáfrica, entre varios otros. En Argentina, se establecieron en 1999, en la Ciudad de Buenos Aires. Con el tiempo abrieron otras más como en Mendoza, Luján, San Isidro, Cipolleti, Venado Tuerto y Córdoba.