Quién es el nieto recuperado 138, hijo de una pareja que desapareció en la ESMA

Abuelas de Plaza de Mayo anunció este viernes en conferencia de prensa la recuperación del nieto número 138 . Si bien decidieron no dar a conocer su nombre completo, la información marca que es hijo de Marta Enriqueta Pourtalé y Juan Carlos Villamayor, ambos militantes de la organización Montoneros y desaparecidos por la dictadura en 1976.

"Fueron vistos en el centro clandestino de detención ESMA, donde probablemente se haya producido el nacimiento del nieto 138. Se tienen contabilizados más de 30 nacimientos en este centro clandestino. Pensaban llamar Soledad o Manuel al bebé que esperaban" , detalló Estela de Carlotto desde el el auditorio de la Casa por la Identidad del Espacio Memoria y Derechos Humanos, Ex ESMA, en Avenida del Libertador 815.

Quien sí hizo llegar un mensaje a Abuelas de Plaza de Mayo es Diego Antonio, hijo de Marta Enriqueta Pourtalé y hermano del nieto 138. "Estoy embargado por la emoción, sos muy bienvenido. Gracias Abuelas, son el orgullo nacional, las adoro", afirmó desde España a su hermano.

Por su parte, desde Abuelas añadieron que "al hijo de Marta y Juan Carlos lo esperamos en la verdad para que pueda reconstruir sus lazos con la familia que siempre lo buscó y lo quiso".

Las últimos nietos recuperados

El 28 de julio de 2023, en una conferencia de prensa que tuvo lugar en la Casa por la Identidad del predio de la ex ESMA, Abuelas de Plaza de Mayo había anunciado la identificación del nieto 133 y brindó detalles del hallazgo.

“Tenemos muchos años de lucha, de caminar, de buscar. Tenemos el éxito de haber encontrado hasta ahora 137 nietos y nietas. Soy optimista, me gusta sonreír, pensar siempre en blanco y me gustaría dejar el mensaje de que la lucha no tiene edad, se lleva en el alma. Tengamos confianza en nosotros” señaló Carlotto en su momento.

Luego de ello, se llegó a la resolución de cuatro casos de mujeres que estando embarazadas, fueron secuestradas y asesinadas por la dictadura antes de parir. En este caso se trató de los nietos 134, 135, 136 y 137, resuelto tras un trabajo en común con el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) y el Poder Judicial.

"Lamentablemente, no es la primera vez que debemos concluir una búsqueda con este espantoso final. A lo largo de estos casi 46 años de lucha dimos por cerrados 15 casos de mujeres asesinadas antes de dar a luz y hoy debemos sumar a esa lista cuatro más", informaron en septiembre de 2023 las Abuelas.

Se trata de Dora Elena Vargas, Olga Liliana Vaccarini, Hilda Margarita Farías y Liliana Beatriz Girardi, todas embarazadas que fueron asesinadas por los genocidas.