Abuelas de Plaza de Mayo anunció que recuperó al nieto número 138

A través de un comunicado que difundió en sus redes sociales, Abuelas convocó a una conferencia de prensa en el auditorio de la Casa por la Identidad del Espacio Memoria y Derechos Humanos, Ex ESMA, en Avenida del Libertador 815 donde dio detalles del la recuperación.

"Hoy celebramos la restitución del nieto 138 y desde Abuelas pedimos que se sostenga el trabajo de la secretaría de de Derechos Humanos, una herramienta imprescindible para la defensa de nuestros derechos fundamentales", explicó Estella en un primer momento.

Para luego detallar que el nieto recuperado es hijo de Marta y Juan Carlos y "lo abrazamos en la verdad y esperamos que pueda construir su vínculo amoroso con la familia que siempre lo buscó y lo quiso. A todos y a todas le decimos que seguiremos trabajando para encontrar a los 300 nietos y nietas que aún faltan".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/1872711064460333308&partner=&hide_thread=false Conferencia de Abuelas de Plaza de Mayo: confirman la recuperación del nieto 138



Seguí #C5N EN VIVO por https://t.co/9fxDe5Kt8s pic.twitter.com/qL5myuU2da — C5N (@C5N) December 27, 2024

El 28 de julio de 2023, en una conferencia de prensa que tuvo lugar en la Casa por la Identidad del predio de la ex ESMA, Abuelas de Plaza de Mayo había anunciado la identificación del nieto 133 y brindó detalles del hallazgo.

“Tenemos muchos años de lucha, de caminar, de buscar. Tenemos el éxito de haber encontrado hasta ahora 137 nietos y nietas. Soy optimista, me gusta sonreír, pensar siempre en blanco y me gustaría dejar el mensaje de que la lucha no tiene edad, se lleva en el alma. Tengamos confianza en nosotros” señaló Carlotto en su momento.

Luego de ello, se llegó a la resolución de cuatro casos de mujeres que estando embarazadas, fueron secuestradas y asesinadas por la dictadura antes de parir. En este caso se trató de los nietos 134, 135, 136 y 137, resuelto tras un trabajo en común con el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) y el Poder Judicial.

"Lamentablemente, no es la primera vez que debemos concluir una búsqueda con este espantoso final. A lo largo de estos casi 46 años de lucha dimos por cerrados 15 casos de mujeres asesinadas antes de dar a luz y hoy debemos sumar a esa lista cuatro más", informaron en septiembre de 2023 las Abuelas.

Se trata de Dora Elena Vargas, Olga Liliana Vaccarini, Hilda Margarita Farías y Liliana Beatriz Girardi, todas embarazadas que fueron asesinadas por los genocidas.