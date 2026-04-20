20 de abril de 2026 Inicio
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De quién se trata: el futbolista que la rompió en los torneos argentinos y luego del retiro fue guardia de seguridad

La vida fuera del deporte exige nuevas decisiones. Su historia se suma a otras de deportistas que tuvieron que reinventarse para sostener su economía.

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El cierre de su etapa como futbolista llegó luego de un desgaste físico y emocional que lo llevó a tomar la decisión de dejar la actividad.

El cierre de su etapa como futbolista llegó luego de un desgaste físico y emocional que lo llevó a tomar la decisión de dejar la actividad.

Boca
  • Un exfutbolista con paso por clubes importantes del país debió reinventarse tras dejar la actividad profesional.

  • Su carrera incluyó experiencias en equipos grandes, el ascenso argentino y el exterior, con momentos destacados y otros más complejos.

  • Las lesiones, la falta de continuidad y el contexto económico influyeron en su decisión de retirarse.

  • Luego de colgar los botines, encontró estabilidad laboral fuera del deporte y priorizó su vida familiar.

La historia de Jean Cardoso de Oliveira, conocido como Edilio, refleja el recorrido de muchos jugadores que lograron llegar al fútbol profesional, pero debieron afrontar desafíos importantes luego del retiro. Su paso por clubes reconocidos del país y su posterior cambio de rumbo dejan a la vista una realidad poco visible detrás de la carrera deportiva.

Beto Acosta en su etapa como futbolista de San Lorenzo.
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El delantero brasileño supo vestir camisetas de peso en el fútbol argentino, lo que marcó un punto alto en su trayectoria. Pese a eso, no siempre logró consolidarse como titular ni sostener un rendimiento continuo, lo que condicionó su desarrollo en equipos de mayor exigencia.

A lo largo de los años, su carrera transitó diferentes niveles, desde equipos de primera división hasta el ascenso, además de experiencias en el exterior. El cierre de su etapa como futbolista llegó luego de un desgaste físico y emocional que lo llevó a tomar la decisión de dejar la actividad. A partir de ese momento, comenzó una nueva etapa lejos de las canchas, con otros objetivos personales y laborales.

De oliveira

Jean Cardoso de Oliveira y su paso por el fútbol

Jean Cardoso de Oliveira nació en Alegrete, Brasil, el 16 de mayo de 1983, y desde joven mostró condiciones para el fútbol. Sus primeros pasos los dio en un club local, donde llamó la atención de un reclutador que lo llevó a probarse en divisiones inferiores en Argentina.

En 2001 llegó a Buenos Aires para sumarse a Boca, donde inició su formación y logró debutar en Primera en 2003. Ese mismo año integró el plantel que conquistó la Copa Libertadores bajo la conducción de Carlos Bianchi. “Todo lo vivido en Boca fue increíble, aunque tuve pocas oportunidades”, recordó.

Luego de su salida, continuó su carrera en clubes del ascenso como Estudiantes de Caseros y Defensores de Belgrano. En 2005 firmó con San Lorenzo, aunque su paso fue breve y con escasa participación. “Me faltó un poco suerte porque al principio Héctor Veira no me dio bola… cuando empezó a verme jugar ya era tarde”, explicó sobre su etapa en el club.

Luego jugó en distintos equipos de Argentina y también en Colombia, donde tuvo mayor continuidad. Su recorrido incluyó pasos por instituciones como Almirante Brown, Barracas Central y Berazategui, hasta que en 2018 decidió retirarse. “Tomé la decisión porque ya no disfrutaba como antes. Las lesiones y la presión económica pesaban más que el amor por el deporte”, afirmó.

De olivieira
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Su vida después del retiro

Luego de dejar el fútbol, regresó a Brasil junto a su familia para iniciar una nueva etapa en Florianópolis. La decisión estuvo vinculada tanto a cuestiones económicas como al deseo de mejorar la calidad de vida de sus hijos. “Quería que mis hijos experimentaran la infancia en las calles”, comentó.

En sus primeros años fuera del deporte, realizó distintos trabajos para sostenerse. Se desempeñó como albañil en obras en construcción y también en tareas vinculadas al transporte de materiales, atravesando un período de adaptación a una nueva rutina.

Con el tiempo, logró estabilidad al conseguir trabajo como guardia de seguridad nocturno en un predio privado, actividad que mantiene en la actualidad. Este cambio marcó un giro importante respecto a su vida anterior como futbolista profesional.

A pesar de las dificultades, se muestra conforme con su presente y valora lo aprendido en su carrera. “No hice fortuna, pero el fútbol me enseñó muchas lecciones y me abrió puertas en la vida”, reflexionó, destacando su enfoque actual en la familia y en una vida más simple.

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