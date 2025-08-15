15 de agosto de 2025 Inicio
Asesinato en Villa Luzuriaga: el dramático testimonio de una de las vecinas que intentó salvarle la vida a Rita Mabel Suárez

Silvia fue una de las personas que socorrió a la víctima luego de haber recibido el disparo. "La cobijamos, la tapamos y la trasladamos inmediatamente a la cínica, pero no alcanzó", lamentó.

Silvia, una de las vecinas que intentó salvarle la vida a Rita.

Silvia, una vecina de Rita Mabel Suárez, la mujer de 47 años que fue asesinada a sangre fría en Villa Luzuriaga delante de su hijo durante un intento de robo, habló con C5N sobre el dramático momento que le tocó vivir tanto a ella como a muchos otros vecinos que intentaron salvarle la vida a la víctima luego de haber recibido el disparo.

La operadora del 911 le dio precisas instrucciones a la madre.
"Me siento frustrada. Hubiese querido tener herramientas para, cinco minutos antes, haber hecho cosas, si era necesario hacerlas. Los vecinos se comportaron como suelen hacerlo acá. Todos por todos, atentos a todos", relató Silvia, en diálogo con Julián Guarino en El Diario.

"Carlos, en un acto de grandeza tremenda, decidió sacar su camioneta. Yo fui a buscar la colcha de la cama de mi mamá, que está al lado de la ventana, o sea que podrían haberle pegado un tiro a mi mamá. La cobijamos, la tapamos y la trasladamos inmediatamente a la cínica, pero no alcanzó", agregó la mujer.

La madre de Silvia es quien escuchó el disparo y le avisó a su hija que había una persona herida. En ese momento, también se oían los gritos del hijo de Rita, quien pedía ayuda desesperado.

"Inmediatamente que llega el papá de los chicos y les tiene que decir a sus hijos que la mamá ya no está, ese fue un momento de implosión. Se me estalló el corazón. Carlos abrazaba al nene y le pedía perdón. Llegaron los hermanos de Rita. Ahí empezás a entender que se desarmó algo muy grande y que no tiene arreglo. Lo único que espero es que se haga justicia por ella", deseó Silvia.

