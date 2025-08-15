Asesinato en Villa Luzuriaga: el dramático testimonio de una de las vecinas que intentó salvarle la vida a Rita Mabel Suárez Silvia fue una de las personas que socorrió a la víctima luego de haber recibido el disparo. "La cobijamos, la tapamos y la trasladamos inmediatamente a la cínica, pero no alcanzó", lamentó. Por







Silvia, una de las vecinas que intentó salvarle la vida a Rita.

Silvia, una vecina de Rita Mabel Suárez, la mujer de 47 años que fue asesinada a sangre fría en Villa Luzuriaga delante de su hijo durante un intento de robo, habló con C5N sobre el dramático momento que le tocó vivir tanto a ella como a muchos otros vecinos que intentaron salvarle la vida a la víctima luego de haber recibido el disparo.

"Me siento frustrada. Hubiese querido tener herramientas para, cinco minutos antes, haber hecho cosas, si era necesario hacerlas. Los vecinos se comportaron como suelen hacerlo acá. Todos por todos, atentos a todos", relató Silvia, en diálogo con Julián Guarino en El Diario.

"Carlos, en un acto de grandeza tremenda, decidió sacar su camioneta. Yo fui a buscar la colcha de la cama de mi mamá, que está al lado de la ventana, o sea que podrían haberle pegado un tiro a mi mamá. La cobijamos, la tapamos y la trasladamos inmediatamente a la cínica, pero no alcanzó", agregó la mujer.

La madre de Silvia es quien escuchó el disparo y le avisó a su hija que había una persona herida. En ese momento, también se oían los gritos del hijo de Rita, quien pedía ayuda desesperado.

"Inmediatamente que llega el papá de los chicos y les tiene que decir a sus hijos que la mamá ya no está, ese fue un momento de implosión. Se me estalló el corazón. Carlos abrazaba al nene y le pedía perdón. Llegaron los hermanos de Rita. Ahí empezás a entender que se desarmó algo muy grande y que no tiene arreglo. Lo único que espero es que se haga justicia por ella", deseó Silvia.