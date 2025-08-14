14 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Video: motochorros mataron a una joven y balearon a su hermana policía durante un intento de robo en Laferrere

El momento quedó registrado por una cámara de seguridad de la zona, donde se puede ver cómo los delincuentes interceptaron a Esmeralda, quien se encontraba junto a su hermana policía. En medio del forcejeo, uno de ellos ladrones sacó un arma y disparó sobre las mujeres.

Por

La muerte de Esmeralda quedó registrado en una cámara de la zona. 

Motochorros mataron a una joven de 23 años durante un violento intento de robo en Laferrere. Ambas mujeres fueron sorprendidas por cuatro delincuentes que intentaron sustraerle la moto donde circulaba junto a su hermana policía, en medio de un forcejeo, uno de ellos disparó hiriendo gravemente a una de ellas.

La nueva evidencia permitirá ampliar la imputación contra Matías Jurado
Te puede interesar:

Asesino serial en Jujuy: confirmaron la identidad de dos de las víctimas

El intento de robo quedó registrado por una cámara ubicada en la zona de la calle Carcaraña y Ruta 21, en el que se puede observar a cuatro delincuentes, en dos motos, sorprender a Esmeralda Bustamante, y su hermana Aldana, que es policía.

En tan solo segundos los delincuentes obligan a las mujeres bajarse de la moto y, durante un forcejeo, se puede ver cómo uno de ellos saca un arma y dispara -al menos dos veces- hiriendo a ambas mujeres. Esmeralda cae tendida al piso, mientras que Aldana se acerca para intentar ayudarla.

Según informó Noticias Argentinas, las hermanas fueron trasladadas a la Clínica Catán, donde Aldana fue asistida por una herida de bala en una mano, mientras que Esmelada fue intervenida por una herida en el tórax. A pesar del esfuerzo de los médicos, la joven de 23 años falleció horas después.

La oficial de policía, perteneciente a la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), permanece internada fuera de peligro. La causa quedó a cargo de la UFI N°3 de La Matanza, caratulada como homicidio.

Embed

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Crimen de Coghlan: el abogado de Cristian Graf aseguró que "no tenía la menor idea" del cuerpo enterrado en su casa

play

Video: así trasladaron al exmarido de Julieta Prandi a una comisaría tras ser condenado

Claudio Contardi fue condenado por la Justicia.

Condenaron al exmarido de Julieta Prandi: con quiénes compartiría la cárcel

El Servicio Penitenciario decidirá la ubicación final de Contardi.

La primera foto de Claudio Contardi detenido tras ser condenado a 19 años de cárcel

play

Un excompañero del joven hallado en la casa de Cerati ratificó su denuncia: "Fue un intento de abuso"

Segúnla autopsia, Williams Quispe Quenta murió a causa de un edema agudo de pulmón ycongestión visceral generalizada

Detuvieron a otra viuda negra, acusada por la muerte de un joven en Ciudadela

Rating Cero

Estas reiteradas cancelaciones y pausas evidencian la complejidad y las variaciones de rumbo que Marvel Studios enfrentó en su intento de expandir su universo.

Estuvo a punto de aparecer en Infinity War, tenía producciones planeadas pero Marvel lo borró del mapa: qué superhéroe es

La serie de Netflix que está llamando la atención de todos.
play

Una miniserie con solo 6 capítulos y cargada de misterio está siendo el tema del momento en Netflix: cuál es

Emanuel Ortega y Julieta Prandi están en pareja desde hace cinco años.

Emanuel Ortega explotó contra el biógrafo de Milei, quien cuestionó la condena contra Contardi

Joe Perry confirmó que Aerosmith no volverá a tocar en vivo.

Joe Perry confirmó que Aerosmith no volverá a tocar en vivo: "Steven Tyler no quiere salir de gira"

Chiquititas, 30 años después: cómo fue el fenómeno infantil creado por Cris Morena.
play

Chiquititas cumple 30 años: cómo fue el fenómeno infantil creado por Cris Morena que marcó a una generación

Este contenido generó múltiples reacciones positivas entre los suscriptores.
play

Está en Netflix, dura menos de una hora y media y es perfecta para ver en pareja

últimas noticias

Wilsterman perdió por 3 a 0 contra San Antonio Bulo Bulo, por la fecha 17 del torneo boliviano.

Un exjugador de Boca volvió del retiro y duró pocos minutos en cancha: fue expulsado por una dura patada

Hace 20 minutos
El discurso de Milei cerrará el acto en La Plata.

Con Milei a la cabeza, LLA se lanza en la Provincia de manera oficial

Hace 37 minutos
Esta corriente se enmarca dentro del auge del clean look.

No más máscara de pestañas: de qué se trata el ghost lashes, la nueva tendencia para lucir tus ojos

Hace 1 hora
La nueva evidencia permitirá ampliar la imputación contra Matías Jurado

Asesino serial en Jujuy: confirmaron la identidad de dos de las víctimas

Hace 1 hora
Las videollamadas quedaron instaladas en el mundo laboral.

¿Cómo se comportan los argentinos en las videollamadas laborales?

Hace 1 hora