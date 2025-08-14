Video: motochorros mataron a una joven y balearon a su hermana policía durante un intento de robo en Laferrere

Motochorros mataron a una joven de 23 años durante un violento intento de robo en Laferrere. Ambas mujeres fueron sorprendidas por cuatro delincuentes que intentaron sustraerle la moto donde circulaba junto a su hermana policía, en medio de un forcejeo, uno de ellos disparó hiriendo gravemente a una de ellas.
El intento de robo quedó registrado por una cámara ubicada en la zona de la calle Carcaraña y Ruta 21, en el que se puede observar a cuatro delincuentes, en dos motos, sorprender a Esmeralda Bustamante, y su hermana Aldana, que es policía.
En tan solo segundos los delincuentes obligan a las mujeres bajarse de la moto y, durante un forcejeo, se puede ver cómo uno de ellos saca un arma y dispara -al menos dos veces- hiriendo a ambas mujeres. Esmeralda cae tendida al piso, mientras que Aldana se acerca para intentar ayudarla.
Según informó Noticias Argentinas, las hermanas fueron trasladadas a la Clínica Catán, donde Aldana fue asistida por una herida de bala en una mano, mientras que Esmelada fue intervenida por una herida en el tórax. A pesar del esfuerzo de los médicos, la joven de 23 años falleció horas después.
La oficial de policía, perteneciente a la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), permanece internada fuera de peligro. La causa quedó a cargo de la UFI N°3 de La Matanza, caratulada como homicidio.