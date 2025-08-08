8 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Detuvieron al sospechoso de matar a una joven en Ciudad Evita

La Policía encontró a Ariel Juárez en el barrio Villegas mientras realizaban uno de los procedimientos por la causa. Está acusado por "homicidio agravado por el vínculo por mediar violencia de género" por haber matado de un disparo en el rostro a su pareja delante de su hijo de seis meses.

Por
Ariel Juárez fue detenido.

Ariel Juárez fue detenido.

Redes sociales

A dos días del femicidio de Priscila Maidana, la Policía de la provincia de Buenos Aires detuvo al principal sospechoso, Ariel Matías Juárez, acusado de matar de un disparo en el rostro a su pareja delante de su hijo en común de seis meses. Será indagado en las próximas horas.

El desgarrador relato de Julieta Prandi ante el tribunal.
Te puede interesar:

El desgarrador testimonio de Julieta Prandi en el juicio por abuso sexual contra su exmarido: "Déjenme vivir en paz"

El menor de 16 años fue puesto a disposición de la Justicia por la acusación de "homicidio agravado por el vínculo por mediar violencia de género". La joven fue ingresada al hospital Paroissien el lunes sin signos vitales y con un disparo de arma de fuego en el rostro. Su suegra fue quien la llevó.

El Grupo Tácito Operativo (GTO) lo encontró merodeando en el vecindario durante uno de los procedimientos que se realizaba por la causa y, al notar presencia policial, intentó darse a la fuga por los techos de las viviendas. El acusado será trasladado y alojado en la Unidad penal N°44 de Batán, en Mar del Plata.

En la causa interviene el fiscal Juan Pablo Volpicina, a cargo del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 de La Matanza. El viernes será indagado por las autoridades judiciales, según informó el medio local El1.

Cabe destacar que Ariel Matías Juárez tenía antecedentes penales por robo y antecedentes de violencia de género con su pareja que, si bien no habían sido denunciados, la familia sabía de la agresión que ejercía.

Brutal femicidio en Ciudad Evita: habló la hermana de la víctima

Natalia Maidana, la hermana de Priscila Maidana, habló por primera vez en La Mañana en C5N: “Recibimos una llamada de parte de ellos que mi hermana (Priscila Maidana) estaba en el hospital y mi otra hermana fue a fijarse y se encontró con que mi hermana ya había llegado fallecida por un tiro en la cara”.

Y agregó: “Él se profugó. La mamá lo cubre en todo, limpiaron la escena del crimen. Ella vivía con la suegra y su pareja y quien la lleva a la guardia fue la suegra. La suegra no lo denuncia”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El cuerpo de Diego Fernández Lima fue identificado cuatro décadas después.
play

¿Puede ir preso el asesino del joven hallado en la excasa de Cerati?

play

Misterio en la excasa de Cerati: una antropóloga brindó detalles sobre el crimen del joven

Un delincuente apuñaló a dos jubiladas para robarles el celular.

Corrientes: un delincuente apuñaló a dos jubiladas para robarles el teléfono celular

play

Quién es Cristian Graf, el principal sospechoso por la muerte del joven hallado en la casa de Gustavo Cerati

megaoperativo de la policia de la ciudad contra los herederos de dumbo

Megaoperativo de la Policía de la Ciudad contra los "herederos de Dumbo"

Un camión protagonizó un triple choque.

Recoleta: un camión chocó a tres autos, un árbol y se incrustó en un edificio

Rating Cero

Una aparición pública espontánea dejó ver otra realidad.

Aitana afrontó los rumores de separación y dejó en claro cómo está su pareja con Plex

La serie de Schwarzenegger no tendrá una tercera temporada.

Escándalo en Netflix: cancelaron una serie protagonizada por Arnold Schwarzenegger

El film basada en una historia real ganó un Oscar en 2015-
play

Está basada en hechos reales, la podés ver en Netflix y es una película desgarradora

Lali Espósito disparó contra tres participantes y las eliminó.

Escándalo en La Voz Argentina: Lali Espósito disparó contra tres participantes y las eliminó

Marvel se lo juega todo a una carta con esta nueva producción.

Cambio de protagonista: Marvel decidió que el líder de los Vengadores no será quien estaba definido

El nuevo disco del Pity se llamará “Basado en hechos reales” y saldrá este año. 

Pity Álvarez anunció su regreso a los escenarios: cuándo y dónde será el recital

últimas noticias

play
La serie de Netflix que está dando de qué hablar y tiene cautivados a todos los suscriptores

Creían que su mamá iba a delegar el negocio familiar, pero no fue así: esta serie con mucha comedia negra es furor en Netflix

Hace 8 minutos
La ropa también puede ser una forma de comunicar identidad, estado mental e incluso nivel intelectual.

Cuál es el verdadero significado de que una persona siempre se vista con negro según la psicología

Hace 9 minutos
Su debut está previsto para el 9 de agosto frente a San José Earthquakes. 

Fue verdugo de la Selección argentina dos veces y ahora enfrentará a Messi en la MLS

Hace 9 minutos
Expertos en inteligencia artificial destacan cómo la nueva versión de ChatGPT combina creatividad y razonamiento para ofrecer una experiencia única, poniendo en debate los límites entre máquina y emoción.

Le preguntó a ChatGPT si está vivo y lo impactó la respuesta: "Me dejó los pelos de punta"

Hace 9 minutos
Por el momento, la agencia espacial estadounidense no emitió ninguna alarma sobre riesgos potenciales.

¿Es una amenaza? La NASA continúa examinando el objeto extraterrestre que podría llegar a la Tierra en 2025

Hace 10 minutos