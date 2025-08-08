Detuvieron al sospechoso de matar a una joven en Ciudad Evita La Policía encontró a Ariel Juárez en el barrio Villegas mientras realizaban uno de los procedimientos por la causa. Está acusado por "homicidio agravado por el vínculo por mediar violencia de género" por haber matado de un disparo en el rostro a su pareja delante de su hijo de seis meses. Por







Ariel Juárez fue detenido. Redes sociales

A dos días del femicidio de Priscila Maidana, la Policía de la provincia de Buenos Aires detuvo al principal sospechoso, Ariel Matías Juárez, acusado de matar de un disparo en el rostro a su pareja delante de su hijo en común de seis meses. Será indagado en las próximas horas.

El menor de 16 años fue puesto a disposición de la Justicia por la acusación de "homicidio agravado por el vínculo por mediar violencia de género". La joven fue ingresada al hospital Paroissien el lunes sin signos vitales y con un disparo de arma de fuego en el rostro. Su suegra fue quien la llevó.

El Grupo Tácito Operativo (GTO) lo encontró merodeando en el vecindario durante uno de los procedimientos que se realizaba por la causa y, al notar presencia policial, intentó darse a la fuga por los techos de las viviendas. El acusado será trasladado y alojado en la Unidad penal N°44 de Batán, en Mar del Plata.

En la causa interviene el fiscal Juan Pablo Volpicina, a cargo del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 de La Matanza. El viernes será indagado por las autoridades judiciales, según informó el medio local El1.

Cabe destacar que Ariel Matías Juárez tenía antecedentes penales por robo y antecedentes de violencia de género con su pareja que, si bien no habían sido denunciados, la familia sabía de la agresión que ejercía.

Brutal femicidio en Ciudad Evita: habló la hermana de la víctima Natalia Maidana, la hermana de Priscila Maidana, habló por primera vez en La Mañana en C5N: “Recibimos una llamada de parte de ellos que mi hermana (Priscila Maidana) estaba en el hospital y mi otra hermana fue a fijarse y se encontró con que mi hermana ya había llegado fallecida por un tiro en la cara”. Y agregó: “Él se profugó. La mamá lo cubre en todo, limpiaron la escena del crimen. Ella vivía con la suegra y su pareja y quien la lleva a la guardia fue la suegra. La suegra no lo denuncia”.