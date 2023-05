Quién era Raúl Sotelo, el amigo de Luciana Salazar que encontraron muerto en su departamento

En su perfil de redes sociales, Sotelo se dedicaba a compartir fotografías de sus trabajos y los distintos locales de su franquicia. Incluso, durante el fin de semana largo, se había mostrado en Ezeiza, donde en las próximas semanas pensaba inaugurar un nuevo barbería.

Sotelo, fue encontrado sin vida en su departamento ubicado en el barrio de Palermo y se espera en las próximas horas mayor información para determinar las causas de su muerte.

El dolor de Luciana Salazar por la muerte de su amigo, Raúl Sotelo

La modelo confirmó en redes sociales la muerte de su mejor amigo con un desgarrador mensaje: “¿Qué pasó amigo? No lo puedo creer, no lo puedo tolerar. Estoy rota en mil pedazos. Mi hermano, mi amigo, mi confidente, mi todo. Se me fue parte de mi vida. No lo puedo soportar”, expresó.

Para luego agregar que “mataron a mi mejor amigo no lo puedo creer hijos de re mil puta”. Este mensaje luego fue borrado por la propia debido a que podía llegar a entorpecer la causa.

Todo comenzó cuando la hermana de la víctima se comunicó al 911 para poder averiguar dónde se encontraba Sotelo, ya que hacía días no aparecía. Fue entonces que la mujer junto con los Policías, ingresaron a su domicilio y hallaron al estilista sin signos vitales. Un dato no menor es que no se observaron signos de violencia.

En el lugar trabajaron los médicos del SAME y fueron ellos quienes trasladaron el cuerpo del fallecido a la morgue judicial. En el caso interviene la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº10 a cargo del doctor Vismara.