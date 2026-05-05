Insólito: denunciaron a un hombre por pasear un guanaco por la calle en Chubut El programa REFAUNAR realizó una presentación tras la viralización de videos en los que el sujeto exhibe al animal, considerado fauna silvestre protegida, por espacios públicos de Rada Tilly. "Los animales silvestres no son mascotas", remarcaron. Por + Seguir en







"Los animales silvestres no son mascotas", advirtieron desde REFAUNAR.

El programa de conservación REFAUNAR denunció a un hombre por pasear a un guanaco con arnés por la ciudad de Rada Tilly, Chubut. La presentación legal se concretó ante la Justicia de Comodoro Rivadavia luego de la difusión de videos del ejemplar de fauna silvestre protegida en la vía pública.

La Unidad de Maltrato Animal del Ministerio Público Fiscal recibió la presentación formal por este hecho. El animal quedó expuesto ante transeúntes que se acercaron para tomar fotografías mientras el individuo recorría las calles.

Víctor Fratto, director de REFAUNAR, criticó la conducta del hombre y recordó la prohibición legal de domesticar especies autóctonas. "Los animales silvestres no son mascotas", enfatizó el especialista en relación con la normativa vigente en la provincia.

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El caso quedó bajo la órbita de los tribunales competentes para establecer las sanciones que correspondan. El director del centro de rehabilitación precisó que la situación "ya está en manos de la Justicia", la cual decidirá el destino final del guanaco.