13 de agosto de 2026 Inicio
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Detuvieron a un joven por el travesticidio de Gabriela Banach: intentan determinar el móvil

El sospechoso fue arrestado en Rosario y quedó a disposición de la Justicia, mientras los investigadores analizan si el asesinato estuvo vinculado con un robo.

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El detenido por el crimen de Gabriela Banach fue identificado.

El detenido por el crimen de Gabriela Banach fue identificado.

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Un joven de 24 años fue detenido este jueves en Rosario, señalado como sospechoso por el crimen de Gabriela Banach, la activista trans de 47 años que murió tras una golpiza, cuyo cuerpo fue encontrado el martes en el balcón del departamento donde vivía, ubicado en Cerrito al 630.

Gonzalo Balado tenía 40 años.
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El arresto se concretó durante la tarde en la zona de Moreno al 1900, en el macrocentro rosarino, donde agentes de la Agencia de Investigaciones sobre Trata de Personas y Violencia de Género localizaron al sospechoso. El operativo contó además con la colaboración del Sistema Lince.

El detenido fue identificado como Juan Gabriel A. y quedó a disposición de la Justicia. Debido a que la captura se produjo en la vía pública, los investigadores prevén avanzar con nuevas medidas destinadas a reunir pruebas y reconstruir los momentos previos y posteriores al ataque.

Uno de los puntos que analiza la investigación es el faltante de distintos objetos dentro del domicilio de Banach, entre los que se encuentra un televisor. La Justicia intenta establecer si la desaparición de esos elementos guarda relación con el posible travesticidio y si el caso podría encuadrar como criminis causa.

Esa figura contempla los asesinatos cometidos para facilitar otro delito, procurar su impunidad o evitar que sus responsables sean descubiertos. En este caso, los investigadores apuntan a descifrar si existió un robo previo o posterior al violento episodio y si esa circunstancia tuvo alguna incidencia en la muerte de la militante.

Quién era Gabriela Banach

Gabriela Banach tenía 47 años y era reconocida en Rosario por su militancia en defensa de los derechos de las personas travestis y trans. Su muerte generó una fuerte conmoción entre quienes integraban esos espacios, que reclamaron el esclarecimiento del hecho y una investigación que contemple la denuncia de travesticidio.

La noticia también impactó entre vecinos y comerciantes de la zona donde vivía. Una mujer que trabajaba cerca del edificio contó que Gabriela era muy comunicativa y que solían verla con frecuencia, por lo que su ausencia llamó la atención de quienes mantenían contacto habitual con ella.

Tras conocerse el asesinato, desde el Archivo TravestiTrans Santa Fe expresaron su dolor, exigieron justicia por Gabriela, remarcaron que las agresiones contra personas travestis continúan y cuestionaron que sus muertes queden reducidas a estadísticas, además de reclamar políticas capaces de prevenir nuevos episodios de violencia.

El espacio convocó además a fortalecer la memoria y la organización colectiva frente a los discursos de odio. "Nos siguen matando. Nos siguen arrebatando vidas por ser quienes somos, mientras la violencia pretende convertir nuestras existencias en estadísticas y silencio", expresaron al referirse al asesinato de Banach.

Este jueves, organizaciones del colectivo Travesti Trans realizaron dos movilizaciones en Plaza San Martín, frente a la sede del Gobierno de Santa Fe. Las manifestaciones tuvieron como objetivo exigir justicia por Gabriela y exigir respuestas de las autoridades ante un crimen que permanece bajo investigación.

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