13 de agosto de 2026 Inicio
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Moreno: una mujer murió atropellada por un colectivo que estaba dando marcha atrás

La víctima fue identificada como Norma Beatriz Díaz, de 45 años. El chofer quedó imputado por homicidio culposo, aunque la Justicia lo mantuvo en libertad.

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La mujer intentaba cruzar la calle al momento del impacto.

La mujer intentaba cruzar la calle al momento del impacto.

Una mujer de 45 años falleció este miércoles en el partido bonaerense de Moreno tras ser embestida por un colectivo de línea que estaba dando marcha atrás. El suceso fatal ocurrió en la vía pública, en la intersección de Bartolomé Mitre y Rivadavia, cuando el chofer de la línea La Perlita, de 38 años, estaba acomodando la unidad en la parada para que subieran los pasajeros.

El hombre abrió un boquete en la pared de la vivienda.
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Alertado por la situación, el colectivero puso marcha adelante con la intención de liberar a la damnificada. Sin embargo, el transporte ya había arrollado a la mujer, identificada como Norma Beatriz Rojas, quien perdió la vida en el acto a causa de las heridas.

Inmediatamente, el hombre descendió del colectivo por la puerta trasera para revisar la escena. Al observar a la víctima inerte en el suelo, se tomó la cabeza con las manos en un evidente estado de conmoción.

Un llamado de urgencia al número 911 movilizó a una ambulancia del SAME hacia el lugar del siniestro. Una vez allí, el personal médico constató de manera oficial el deceso de mujer.

Una mujer murió atropellada por un colectivo en Moreno: el test de alcoholemia al chofer dio negativo

La causa quedó radicada en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 4 de Moreno, a cargo del fiscal Martín Borgnia. Como primera medida, el funcionario ordenó un test de alcoholemia al chofer, prueba que arrojó un resultado negativo.

Además, el representante del Ministerio Público solicitó una serie de extracciones de sangre al acusado. El objetivo de este procedimiento de laboratorio busca determinar si existió el consumo de alguna otra sustancia no permitida previo al choque.

El conductor quedó imputado formalmente por el delito de "homicidio culposo", aunque la fiscalía no dictó ninguna medida para restringir su libertad. En paralelo, las autoridades de seguridad secuestraron el colectivo para concretar las pericias mecánicas de rigor.

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