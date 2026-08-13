Había salido de la cárcel hace un mes, hizo un boquete para robar y volvió a caer preso El hecho ocurrió en Ensenada. El acusado, un hombre de 39 años, sustrajo un televisor, zapatillas y un oso de peluche antes de ser detenido. Quedó imputado por robo agravado. Por Agregar C5N en









El hombre abrió un boquete en la pared de la vivienda.

Un hombre de 39 años que había salido de prisión hace un mes fue arrestado en la localidad bonaerense de Ensenada tras abrir un boquete en una vivienda para robar un televisor, zapatillas y juguetes. El hecho ocurrió en una propiedad ubicada en la zona de las calles 5 y 116. El sospechoso empleó diferentes herramientas para perforar la pared e ingresar al domicilio.

Una vez en el interior de la finca, el intruso sustrajo un televisor, un par de zapatillas, una mochila y hasta un oso de peluche. Luego de juntar el botín, el individuo huyó a pie del lugar.

Efectivos de la Policía Bonaerense desplegaron un procedimiento de rastreo en el barrio. La patrulla detuvo al sujeto en el cruce de las calles 3 y 118, a pocas cuadras de la vivienda robada.

Insólito robo en Ensenada: la Justicia imputó al sospechoso y dispuso el secuestro del botín Durante la aprehensión, los uniformados recuperaron todos los objetos sustraídos a la víctima. Las pertenencias incautadas quedaron a disposición de la causa penal como evidencia de las actuaciones.

Los agentes identificaron al detenido como José Matías Perezlindo y dispusieron su alojamiento en la Comisaría Segunda. Las autoridades confirmaron que el imputado salió de prisión hace un mes por expedientes previos.

El expediente quedó en manos de la Fiscalía N.º 15 del Departamento Judicial de La Plata, bajo la dirección de la fiscal Cecilia Corfield. La funcionaria formalizó la acusación contra el sospechoso por el delito de robo agravado.