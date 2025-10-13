13 de octubre de 2025 Inicio
Video: así fue el encuentro entre Pablo Laurta y el remisero desaparecido

El acusado por el doble femicidio de Córdoba saludó a Martín Palacios antes de subir a su Toyota Corolla blanco, según registró una cámara de seguridad de Concordia. La billetera del chofer apareció en la habitación del hotel de Gualeguaychú donde se había escondido con su hijo.

Los investigadores creen que Palacios nunca salió de la provincia de Entre Ríos.

Una cámara de seguridad registró el momento en que Pablo Laurta, detenido por el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio, se encontró con el remisero Martín Palacios y subió a su auto para ir desde Concordia hasta Córdoba, justo antes de que el chofer desapareciera.

Brutal choque entre un camión y un colectivo en General Rodríguez: hay al menos 10 heridos

El video, captado por la cámara de un local, muestra que Laurta llegó caminando con un bolso y una mochila. Palacios lo esperaba parado junto al Toyota Corolla blanco, que estaba estacionado y con el baúl abierto. Los dos hombres se saludaron con un beso antes de cargar las cosas y subir al auto.

La secuencia tuvo lugar la noche del miércoles 8 de octubre. A los investigadores les llamó la atención la forma en que se saludaron, que indicaría que se conocían antes de ese viaje. Palacios había avisado que tenía un "traslado ejecutivo", pero su celular se apagó poco después de la medianoche.

Horas más tarde, su auto fue encontrado totalmente incendiado en un descampado del barrio Villa Retiro, sobre el camino de las Altas Cumbres, en la capital cordobesa. La principal línea de investigación apunta a que Laurta fue el último pasajero de Palacios, poco antes de cometer el doble femicidio.

El incendio del Toyota Corolla no solo resultó en la pérdida total del coche, lo que dificulta las pericias, sino que provocó un desastre en la zona: obligó a la evacuación preventiva de unos 130 visitantes y residentes, y causó la destrucción de 14 vehículos estacionados.

Laurta fue detenido este domingo en un hotel de Gualeguaychú, donde se había escondido junto con su hijo. En la habitación encontraron la billetera de Palacios y ropa manchada con sangre que corresponde al remisero. Los investigadores sospechan que fue asesinado dentro de la provincia de Entre Ríos.

