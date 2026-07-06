Quién era Chatterbox, el youtuber que murió junto a su padre en un choque en la ruta El streamer, cuyo nombre real era Sebastián Funes, falleció en un accidente entre un auto y una camioneta. El vehículo en el que se trasladaba terminó volcado en la banquina. Por Agregar C5N en









Chatterbox tenía 27 años.

El youtuber Chatterbox, cuyo nombre real era Sebastián Funes, murió en un choque a la altura del kilómetro 349 de la Ruta Nacional 5 y conmocionó a la comunidad de los streamers. Tras el hecho, el vehículo en el que se trasladaba terminó volcado en la banquina.

Chatterbox, quien tenía cerca de 1.700.000 suscriptores en YouTube, era un reconocido streamer que también contaba con canales en TikTok y Twitch, donde jugaba a varios videojuegos e interactuaba con sus seguidores. Entre los juegos se encontraban The Backrooms Game y Fortnite.

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