6 de julio de 2026 Inicio
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Quién era Chatterbox, el youtuber que murió junto a su padre en un choque en la ruta

El streamer, cuyo nombre real era Sebastián Funes, falleció en un accidente entre un auto y una camioneta. El vehículo en el que se trasladaba terminó volcado en la banquina.

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Chatterbox tenía 27 años.

Chatterbox tenía 27 años.

El youtuber Chatterbox, cuyo nombre real era Sebastián Funes, murió en un choque a la altura del kilómetro 349 de la Ruta Nacional 5 y conmocionó a la comunidad de los streamers. Tras el hecho, el vehículo en el que se trasladaba terminó volcado en la banquina.

El piloto de 42 años tenía antecedentes psiquiátricos.
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Chatterbox, quien tenía cerca de 1.700.000 suscriptores en YouTube, era un reconocido streamer que también contaba con canales en TikTok y Twitch, donde jugaba a varios videojuegos e interactuaba con sus seguidores. Entre los juegos se encontraban The Backrooms Game y Fortnite.

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