Tragedia en Córdoba: un instructor de vuelo murió tras caer de una avioneta en un entrenamiento La víctima tenía 42 años y participaba de una práctica aérea junto a una alumna de 22, quien logró aterrizar la aeronave. La Justicia intenta determinar cómo ocurrió el hecho. Por Agregar C5N en









Tragedia en Córdoba: un instructor de vuelo murió tras caer de una avioneta en pleno entrenamiento

Una investigación judicial busca esclarecer la muerte de un instructor de vuelo de 42 años que cayó desde una avioneta mientras realizaba una práctica de instrucción en la localidad cordobesa de Toledo, en el departamento Río Segundo.

El vuelo había partido desde el aeródromo de Coronel Olmedo con el instructor y una alumna de 22 años a bordo. De acuerdo con las primeras reconstrucciones, mientras la aeronave se encontraba en el aire el instructor cayó al vacío por causas que aún no fueron determinadas. La joven, que estaba al mando de la práctica, logró conservar el control de la avioneta y realizar un aterrizaje de emergencia sin sufrir lesiones.

Tras recibir el alerta, efectivos policiales, bomberos y personal de emergencias desplegaron un operativo de búsqueda en la zona señalada por la estudiante. Horas después localizaron el cuerpo del instructor en un campo cercano al lugar donde habría ocurrido la caída. Los médicos constataron el fallecimiento en el lugar.

La investigación quedó a cargo de la fiscalía de turno, que ordenó una serie de pericias sobre la aeronave y el relevamiento de pruebas para reconstruir la secuencia del hecho. Entre las medidas dispuestas figuran la toma de declaración a la alumna, el análisis del estado mecánico del avión y la revisión de la documentación del vuelo. Por el momento, las autoridades no descartan ninguna hipótesis y esperan el resultado de las pericias para determinar si existió una falla técnica, un error humano o cualquier otra circunstancia que explique la tragedia.

Tragedia en Córdoba: cómo continúa la investigación Los peritos también analizarán el sistema de apertura y cierre de la puerta de la aeronave, además del uso del arnés de seguridad y otros elementos de protección que llevaba el instructor al momento del vuelo. Los resultados de esas pericias serán claves para reconstruir con precisión la mecánica del hecho y establecer si existieron responsabilidades en el accidente.