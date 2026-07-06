El hecho se produjo tras una colisión entre una camioneta y un automóvil. Las autoridades sospechan que ocurrió después de que uno de los vehículos buscara adelantar a un camión.

El youtuber Chatterbox , cuyo nombre real era Sebastián Funes , murió en un choque a la altura del kilómetro 349 de la Ruta Nacional 5 y conmocionó a la comunidad de los streamers. Tras el hecho, el vehículo en el que se trasladaba terminó volcado en la banquina.

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El suceso ocurrió cerca de la ciudad bonaerense de Pehuajó, donde chocaron un Chevrolet S-10 y un Honda Civic. Las autoridades sospechan que uno de los vehículos buscó adelantar a un camión que se trasladaba por la vía, por lo que se produjo la colisión por la cual murieron Funes, de 27 años, además de su padre, llamado Juan Manuel Funes , de 54.

Por su parte, la madre y la hermana de Funes sufrieron heridas pero se retiraron por sus propios medios del vehículo. Además, los ocupantes de la camioneta también fueron asistidos por el personal médico, mientras que el conductor del camión no sufrió heridas.

En tanto, las autoridades desplegaron un amplio operativo en la zona, que incluyó cortes de tránsito, mientras que se espera que ambas víctimas fatales sean veladas en una ceremonia privada.

Chatterbox, quien tenía cerca de 1.700.000 suscriptores en YouTube , era un reconocido streamer que también contaba con canales en TikTok y Twitch, donde jugaba a varios videojuegos e interactuaba con sus seguidores. Entre los juegos se encontraban The Backrooms Game y Fortnite.

En tal sentido, sus fanáticos lo despidieron con varios mensajes en las redes sociales, quienes lamentaron su fallecimiento y expusieron su apoyo hacia la familia.

Accidente en General Paz: se quedó dormido, chocó contra una estación de servicio y se prendió fuego

El conductor de un auto se quedó dormido mientras manejaba por General Paz, chocó contra una estación de servicio y se prendió fuego. Ante esto, tres personas resultaron heridas y tuvieron que ser trasladadas.

El accidente se produjo a la altura de la calle Jorge Chávez, en la mano que se dirige hacia el Río de la Plata. Según las primeras versiones, el conductor de un Peugeot 207 se habría quedado dormido mientras manejaba, lo que provocó que se despistara e ingresara al predio de la estación de servicio.

En su trayectoria, el vehículo chocó contra una isla de carga, derribó una estructura de hormigón y terminó colisionando con un Volkswagen Gol que permanecía detenido mientras cargaba combustible. En ese auto viajaban dos personas, de 33 y 65 años.

A raíz del fuerte impacto, el Peugeot 207 se incendió parcialmente. Tanto su conductor como los dos ocupantes del Volkswagen resultaron con heridas y debieron ser trasladados a un hospital para recibir atención médica.