6 de julio de 2026 Inicio
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Video: un policía de fronteras de Israel lanzó una granada aturdidora dentro de un auto con palestinos

El efectivo bloqueó la puerta del vehículo para que el artefacto explotara en el interior con los tres ocupantes atrapados.

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El momento en el que el agente traba la puerta del auto.

El momento en el que el agente traba la puerta del auto.

Un agente de la Policía Fronteriza de Israel atacó el pasado domingo a tres civiles palestinos tras arrojar una granada aturdidora al interior de su automóvil en el campamento de refugiados de Qalandia, al sur de Ramala, en Cisjordania. El militar ejecutó la agresión en el marco de una incursión armada en la zona y trabó el escape de las víctimas para asegurar la detonación del artefacto dentro del habitáculo.

Los condenados recibieron entre 6 y 14 años de prisión.
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Una cámara de seguridad registró la secuencia completa del ataque. En el material audiovisual se observa al uniformado de espaldas frente a la ventanilla mientras le grita al conductor la frase: "Cállate, ¿a quién le hablas así?". De inmediato, el sospechoso introdujo el explosivo de dispersión y presionó el cristal con su brazo izquierdo para evitar la salida del conductor.

La explosión de la granada generó una densa humareda en el habitáculo del rodado. Los otros dos pasajeros lograron escapar por la puerta lateral opuesta en un estado de pánico visible, mientras que el chofer realizó maniobras desesperadas para evadir el bloqueo del oficial y salir del automóvil.

Las fuerzas policiales de Israel emitieron un comunicado oficial tras la difusión de las imágenes en redes sociales. "Las imágenes parecen mostrar a un agente actuando de manera incompatible con los procedimientos policiales", declaró la institución a la agencia EFE. Asimismo, la jefatura confirmó la remisión de los antecedentes ante la División de Asuntos Internos para iniciar una investigación formal.

El Ministerio de Sanidad palestino informó que la misma redada militar en Ramala se cobró la vida de Walid Abu Sneineh, un adolescente de 16 años, a causa de los disparos de los soldados. El reporte médico oficial consignó además que otros tres ciudadanos resultaron con heridas de diversa consideración durante los enfrentamientos en la localidad.

La jornada sumó otra víctima fatal debido al retraso que el Ejército israelí impuso a la evacuación en ambulancia de un bebé de cuatro meses en Deir Ammar. El lactante falleció por un paro cardíaco tras arribar tarde al hospital. Según la organización israelí B’Tselem, las fuerzas de seguridad provocaron la muerte de al menos 236 niños en Cisjordania desde el 7 de octubre de 2023 hasta junio de este año.

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