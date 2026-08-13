El futbolista argentino detenido en Estados Unidos denunció condiciones extremas: comida de perro y hacinamiento

Matías Pourrain, jugador del Miami United FC, permanece bajo custodia migratoria en Estados Unidos tras ser arrestado por agentes del ICE cuando viajaba con su equipo a Los Ángeles. Su defensa sostiene que no cometió delitos y denunció condiciones de detención extremas.

El futbolista argentino Matías Pourrain , integrante del Miami United FC, fue detenido por agentes de l Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) cuando se disponía a viajar junto a su equipo rumbo a Los Ángeles para disputar un partido.

El jugador permaneció tres días en el Centro de Procesamiento de ICE en Miramar, donde, según denunció su abogada, Regina Borges , atravesó condiciones extremas. La letrada aseguró que Pourrain estuvo alojado en u na pequeña celda junto a otros 68 hombres, debió dormir sentado y recibió una alimentación que calificó como inaceptable.

“Fue tratado muy mal, en una celda 5x10, con otros 68 hombres, tuvo que dormir sentado y la comida fue como de animales” , afirmó Borges al describir los días que el futbolista pasó bajo custodia de las autoridades migratorias.

La situación generó preocupación entre sus familiares y compañeros de equipo, que rápidamente comenzaron a reclamar información sobre su paradero y su liberación.

La defensa sostuvo que el argentino no fue detenido por un delito, sino por una cuestión administrativa vinculada con su situación migratoria. Según explicó Borges, Pourrain ingresó a Estados Unidos con una visa de turista, cuenta con permiso de trabajo y aguarda la resolución de su trámite para obtener la residencia permanente.

“Todavía no tiene nada aprobado para la green card, la residencia. Tiene permiso de trabajo, puede estar aquí. Su situación administrativa era ‘pendiente’”, explicó la abogada, quien cuestionó el procedimiento aplicado durante la gestión del presidente Donald Trump.

Luego de permanecer tres días en el centro de ICE, Pourrain fue trasladado a una cárcel estatal en la que las autoridades migratorias alquilan parte de las instalaciones. Borges pudo visitarlo el martes y contó que, pese a que las condiciones de alojamiento habían mejorado, el futbolista se mostró profundamente afectado y lloró durante gran parte del encuentro.

Ahora, Pourrain espera una audiencia de fianza prevista para el miércoles 19 de agosto. Según su abogada, el monto mínimo establecido para personas en una situación migratoria como la suya es de 1.500 dólares.