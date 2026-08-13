¿Volvieron los quemacoches? Prendieron fuego cuatro autos y un local en Caballito: hay un detenido El hecho ocurrió con los vehículos que estaban estacionados en Donato Álvarez y Yerbal. Tres personas que estaban dentro del negocio fueron atendidas por el SAME, pero sin necesidad de traslado. Por Agregar C5N en









El detenido es un hombre argentino de 29 años.

Un hombre quedó detenido imputado de haber provocado el incendio de cuatro autos y el frente de un local durante la madrugada en el barrio porteño de Caballito, en la intersección de Donato Álvarez y Av. Rivadavia. Hasta el momento, no se registraron víctimas fatales ni heridos.

El hecho ocurrió durante la madrugada de este jueves en la intercepción de Donato Álvarez y Avenida Rivadavia. En el lugar llegaron los bomberos para lograr controlar el fuego y personal del SAME para asistir a las personas que se encontraban dentro del negocio. Según detallaron, tres pacientes fueron atendidos con asistencia respiratoria de oxígeno, sin necesidad de traslado.

Los cuatro vehículos afectados fueron un Renault Logan, color gris; un Renault Clio, color gris; un Citroën C3 1.4 y un Volkswagen Fox, color gris. Mientras que el local, es una verdulería.

En redes sociales, se vio un video donde un vecino filmó el momento en que ya estaban intentando apagar el fuego. “Impresionante. Mirá cómo quedó el frente de la verdulería. Destruido quedó el auto blanco”, se lo escucha describir.

Fuego en caballito@todonoticias pic.twitter.com/U4YI4PNRM2 — Sergio Tarchini (@Jenkyn1008) August 13, 2026 Un hombre fue detenido por el incendio de cuatro autos y una verdulería Según se detalló en el parte policial, un móvil policial llegó al lugar luego que se desatara el incendio y al llegar observaron a un que se encontraba incendiando cuatro autos que estaban estacionados en el lugar.

De inmediato, al ver a los efectivos, se da rápidamente a la fuga en dirección a las vías del Tren Sarmiento, siendo perseguido y detenido en el lugar. El hombre aprendido fue identificado como Axel Medina, un argentino, de 29 años, en situación de calle.