13 de agosto de 2026 Inicio
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"Con esta ya son 13 las que maté": investigan si un adolescente mató a su compañera de colegio en Corrientes

La Justicia provincial analiza si la muerte de Cecilia Lazcano, de 16 años, fue un asesinato por encargo cometido por un compañero. El caso pasó de la hipótesis de suicidio a un crimen tras las pericias forenses, mensajes de celular del chico a su novia y las imágenes de las cámaras de seguridad.

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 La autopsia y pericias forenses determinaron  que la chica no se suicidó. 

 La autopsia y pericias forenses determinaron  que la chica no se suicidó. 

Un adolescente de 16 años fue detenido en Corrientes acusado de asesinar a su compañera Cecilia Lazcano, también de 16, en un baldío de la localidad de Alvear. La investigación dio un giro luego de que las pericias forenses descartaran la hipótesis inicial de suicidio y confirmaran que las heridas no fueron autoinfligidas. "Con esta ya son 13 las que maté", fue el mensaje que le escribió el detenido a su novia y que hoy es parte de las pruebas de los investigadores.

La hija de 8 años vio el crimen y le pidió ayuda a su hermano para que llamara al 911. 
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La joven de 16 años fue encontrada el pasado 15 de julio con cortes profundos en el cuello y las muñecas en un terreno baldío de la localidad correntina. Pese a la gravedad de las heridas, logró salir del lugar y pedir ayuda en varias casas y luego fue derivada a un hospital, donde finalmente murió horas más tarde.

El fiscal de la causa, Facundo Cabral, ordenó profundizar la pesquisa tras un mensaje inquietante del sospechoso: “Con esta ya son 13 las que maté” y gracias al acceso a las cámaras de seguridad de la zona, se pudo ver a la víctima caminando junto a un joven, que llevaba una pala, y minutos después regresando solo.

Asimismo, la autopsia y pericias forenses determinaron de forma contundente que las heridas mortales del cuello no eran compatibles con una lesión autoinfligida. A su vez, en la escena del crimen se halló una pisada ensangrentada sobre los restos de la víctima que coincidió con las zapatillas secuestradas en la casa del menor implicado. Además, el teléfono de la víctima fue hallado días más tarde oculto entre los pastizales de la vieja estación ferroviaria.

La Justicia provincial intenta determinar si se trató de un crimen por encargo o de una confesión falsa del adolescente, mientras la comunidad permanece conmocionada por el caso. El padre de Cecilia, Raúl, sostiene con firmeza la hipótesis de un femicidio planificado, lo que coincide con la línea que sigue la fiscalía.

Investigan si el adolescente la mató por encargo

La investigación por el femicidio de Cecilia Lazcano en Corrientes apunta cada vez más a un crimen planificado donde el adolescente detenido habría actuado tras una fuerte discusión previa entre la víctima y la novia del acusado, quien es señalada como posible instigadora intelectual.

Los fiscales se encuentran analizando los mensajes de celular, cámaras de seguridad y pericias psicológicas para determinar si hubo un encargo detrás del ataque. La pista que despertó la investigación fue el mensaje que escribió el chico a su novia donde aseguraba que ya había ejecutado a 13 personas.

Hasta el momento, no hay registro de un asesino en serie ni de esos homicidios. No obstante, la Justicia busca determinar si el mensaje sobre “13 víctimas” fue una mentira macabra para impresionar a su pareja o si esconde otros hechos aún no descubiertos.

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