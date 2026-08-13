"Con esta ya son 13 las que maté": investigan si un adolescente mató a su compañera de colegio en Corrientes La Justicia provincial analiza si la muerte de Cecilia Lazcano, de 16 años, fue un asesinato por encargo cometido por un compañero. El caso pasó de la hipótesis de suicidio a un crimen tras las pericias forenses, mensajes de celular del chico a su novia y las imágenes de las cámaras de seguridad. Por Agregar C5N en









La autopsia y pericias forenses determinaron que la chica no se suicidó.

Un adolescente de 16 años fue detenido en Corrientes acusado de asesinar a su compañera Cecilia Lazcano, también de 16, en un baldío de la localidad de Alvear. La investigación dio un giro luego de que las pericias forenses descartaran la hipótesis inicial de suicidio y confirmaran que las heridas no fueron autoinfligidas. "Con esta ya son 13 las que maté", fue el mensaje que le escribió el detenido a su novia y que hoy es parte de las pruebas de los investigadores.

La joven de 16 años fue encontrada el pasado 15 de julio con cortes profundos en el cuello y las muñecas en un terreno baldío de la localidad correntina. Pese a la gravedad de las heridas, logró salir del lugar y pedir ayuda en varias casas y luego fue derivada a un hospital, donde finalmente murió horas más tarde.

El fiscal de la causa, Facundo Cabral, ordenó profundizar la pesquisa tras un mensaje inquietante del sospechoso: “Con esta ya son 13 las que maté” y gracias al acceso a las cámaras de seguridad de la zona, se pudo ver a la víctima caminando junto a un joven, que llevaba una pala, y minutos después regresando solo.

Asimismo, la autopsia y pericias forenses determinaron de forma contundente que las heridas mortales del cuello no eran compatibles con una lesión autoinfligida. A su vez, en la escena del crimen se halló una pisada ensangrentada sobre los restos de la víctima que coincidió con las zapatillas secuestradas en la casa del menor implicado. Además, el teléfono de la víctima fue hallado días más tarde oculto entre los pastizales de la vieja estación ferroviaria.

La Justicia provincial intenta determinar si se trató de un crimen por encargo o de una confesión falsa del adolescente, mientras la comunidad permanece conmocionada por el caso. El padre de Cecilia, Raúl, sostiene con firmeza la hipótesis de un femicidio planificado, lo que coincide con la línea que sigue la fiscalía.