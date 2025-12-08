Rosa, la madre de Juan Manuel De Vita, relató cómo fue el altercado con el policía Carlos Pelazo. La familia pide justicia por el joven que tenía 19 años e iba a ser papá.

La mamá del joven Juan Manuel De Vita , asesinado por el policía, Carlos Pelazo , quien quedó detenido por matar a tiros al joven, primo de la persona que había atropellado y abandonado previamente en Morón, habló por primera vez y relató cómo fue la secuencia del enfrentamiento .

Hablaron dos de los argentinos acusados de robar en un shopping en Miami: "No somos mecheros vip"

Por el caso, el efectivo de la Policía de la Ciudad, que iba en su vehículo particular junto a su hijo, atropelló a José Luis Zárate quien iba en moto y huyó del lugar . Horas más tardes, el policía volvió a la Comisaría para entregarse, pero fue interceptado por la familia del motociclista y en medio de una discusión, Pelazo sacó su arma reglamentaria y disparó seis veces contra De Vita.

Según le relataron la secuencia a Rosa, la mamá de la víctima fatal, su hijo y otras dos personas más, la esposa del hombre atropellado y otro familiar, increparon al efectivo para que le dieron una explicación de por qué había abandonado su familiar: “Me contaron que mi hijo había llegado a la Comisaría para pedirle explicación a este hombre, si se le puede llamar así, porque en realidad es un asesino. Eran solo tres personas las que llegaron para pedirle explicación: le preguntaron por qué lo había hecho. Cuando vio que ellos se acercaban, escapó un par de cuadras ”.

“ Mi hijo cuando vio que se escapaban quiso correrlo, atajarlo . Cuando frena el asesino, él se le cruza con la camioneta, baja y le pega en el vidrio para pedir la explicación. El policía saca un arma y le tira en el pecho ”, describió la señora sobre la secuencia en diálogo con C5N.

Con total crudeza, la mujer que será abuela, aseguró: “Me llamaron y me dijeron que le pegaron un tiro. Lo vi a mi hijo tirado en el piso con un tiro en el pecho”.

Por último, la madre del joven al que le decía Pitu aseguró que su hijo era “una persona buena, que trabajaba, cuidaba a su papá porque está en silla de rueda, ciego y era el único que lo atendía”. “Iba a ser papá. Su novia está embarazada de 4 meses. Destruyó toda una familia”, lamentó.

Morón disparos Captura de pantalla del disparo

Cómo fue el enfrentamiento del policía con los familiares

Carlos Peloso fue reconocido por la gente del barrio y por los familiares de Zárate cuando se entregó en la Comisaría 4° de Morón y volvió a escapar, pero De Vita lo persiguió, le pateó el auto y alcanzó a pegarle una trompada. El policía sacó su arma y le disparó dos voces: el joven murió en el acto en la esquina de Chile y Grito de Alcorta, según detalló el medio local Primer Plano Online.

El efectivo volvió a escapar después del tiroteo en su auto particular, pero se lo pudo localizar en Morón Centro y proceder con su detención gracias a las cámaras de seguridad municipales.

La causa está a cargo de la fiscal Valeria Courtade de la UFI N° 3 de Morón. La huida del policía y el manejo que hicieron los efectivos de las pruebas y el cuerpo de De Vita dieron lugar a una pueblada que fue reprimida y terminó con cuatro personas detenidas. Peloso quedó imputado por homicidio.