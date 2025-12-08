8 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Habló la mamá del joven asesinado por el policía en Morón: "Lo vi con un tiro en el pecho"

Rosa, la madre de Juan Manuel De Vita, relató cómo fue el altercado con el policía Carlos Pelazo. La familia pide justicia por el joven que tenía 19 años e iba a ser papá.

Por

La mamá del joven Juan Manuel De Vita, asesinado por el policía, Carlos Pelazo, quien quedó detenido por matar a tiros al joven, primo de la persona que había atropellado y abandonado previamente en Morón, habló por primera vez y relató cómo fue la secuencia del enfrentamiento.

Los cinco argentinos acusados de robar en un shopping en Miami.
Te puede interesar:

Hablaron dos de los argentinos acusados de robar en un shopping en Miami: "No somos mecheros vip"

Por el caso, el efectivo de la Policía de la Ciudad, que iba en su vehículo particular junto a su hijo, atropelló a José Luis Zárate quien iba en moto y huyó del lugar. Horas más tardes, el policía volvió a la Comisaría para entregarse, pero fue interceptado por la familia del motociclista y en medio de una discusión, Pelazo sacó su arma reglamentaria y disparó seis veces contra De Vita.

Según le relataron la secuencia a Rosa, la mamá de la víctima fatal, su hijo y otras dos personas más, la esposa del hombre atropellado y otro familiar, increparon al efectivo para que le dieron una explicación de por qué había abandonado su familiar: “Me contaron que mi hijo había llegado a la Comisaría para pedirle explicación a este hombre, si se le puede llamar así, porque en realidad es un asesino. Eran solo tres personas las que llegaron para pedirle explicación: le preguntaron por qué lo había hecho. Cuando vio que ellos se acercaban, escapó un par de cuadras”.

Mi hijo cuando vio que se escapaban quiso correrlo, atajarlo. Cuando frena el asesino, él se le cruza con la camioneta, baja y le pega en el vidrio para pedir la explicación. El policía saca un arma y le tira en el pecho”, describió la señora sobre la secuencia en diálogo con C5N.

Con total crudeza, la mujer que será abuela, aseguró: “Me llamaron y me dijeron que le pegaron un tiro. Lo vi a mi hijo tirado en el piso con un tiro en el pecho”.

Por último, la madre del joven al que le decía Pitu aseguró que su hijo era “una persona buena, que trabajaba, cuidaba a su papá porque está en silla de rueda, ciego y era el único que lo atendía”. “Iba a ser papá. Su novia está embarazada de 4 meses. Destruyó toda una familia”, lamentó.

Morón disparos
Captura de pantalla del disparo

Captura de pantalla del disparo

Cómo fue el enfrentamiento del policía con los familiares

Carlos Peloso fue reconocido por la gente del barrio y por los familiares de Zárate cuando se entregó en la Comisaría 4° de Morón y volvió a escapar, pero De Vita lo persiguió, le pateó el auto y alcanzó a pegarle una trompada. El policía sacó su arma y le disparó dos voces: el joven murió en el acto en la esquina de Chile y Grito de Alcorta, según detalló el medio local Primer Plano Online.

El efectivo volvió a escapar después del tiroteo en su auto particular, pero se lo pudo localizar en Morón Centro y proceder con su detención gracias a las cámaras de seguridad municipales.

La causa está a cargo de la fiscal Valeria Courtade de la UFI N° 3 de Morón. La huida del policía y el manejo que hicieron los efectivos de las pruebas y el cuerpo de De Vita dieron lugar a una pueblada que fue reprimida y terminó con cuatro personas detenidas. Peloso quedó imputado por homicidio.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Mañana accidentada: chocaron el móvil de C5N en Flores y escaparon

play

Así mató el policía al primo del joven que había atropellado en Morón

La Justicia ordenó la autopsia al cuerpo de la víctima y peritajes psicológicos a la mujer detenida

Horror en Córdoba: detuvieron a una mujer que convivió con el cadáver de su hija bajo la cama

play

Bajo Flores: cruzó en rojo y atropelló a una familia que se iba de vacaciones

play

El joven baleado por un policía en Morón tenía 19 años y en cinco meses iba a ser padre

Nora Dalmasso junto a Facundo Macarrón.

Caso Nora Dalmasso: Facundo Macarrón tildó de "burros" a los fiscales y pidió que sean destituidos

Rating Cero

Ese interés se mantiene vigente y crece cada vez que el actor pisa una alfombra roja.

Este es el perfume favorito de Brad Pitt: cuánto sale en Argentina

Mucha felicidad y amor, describió la pareja sobre la celebración

Aparecieron las fotos de la boda Nicolás Cabré y Rocío Pardo: festejo onda Señor de los Anillos en un bosque de Córdoba

Un reparto sólido potencia la intensidad dramática de la película.
play

Espionaje, violencia y dilemas morales: la película de Netflix que te va a volar la cabeza

Se conocieron los nominados a los Globos de Oro 2026

Se anunciaron los candidatos a los Globos de Oro 2026: quiénes son los grandes favoritos

Este entrenador es conocido mundialmente y su divorcio fue noticia.

Un famoso director técnico del fútbol se está divorciando pero pasa el tiempo y aún no se resuelve: quién es y qué pasó

Los trámites vinculados al divorcio se volvieron más extensos debido a movimientos corporativos.

Más complicado de lo que creían: el divorcio de Pep Guardiola no se consuma y tendría problemas de papeles

últimas noticias

Javier Milei vuelve a salir del país.

El viaje de Milei a Noruega: entrega del Nobel de la Paz a María Corina Machado y reunión con el rey Harald V

Hace 13 minutos
Ese interés se mantiene vigente y crece cada vez que el actor pisa una alfombra roja.

Este es el perfume favorito de Brad Pitt: cuánto sale en Argentina

Hace 45 minutos
Este jugador podría irse pronto de Boca.

No rindió lo que se esperaba en Boca, pagaron mucho por él y ahora su futuro puede estar en otro equipo argentino

Hace 46 minutos
Los cinco argentinos acusados de robar en un shopping en Miami.

Hablaron dos de los argentinos acusados de robar en un shopping en Miami: "No somos mecheros vip"

Hace 54 minutos
Mucha felicidad y amor, describió la pareja sobre la celebración

Aparecieron las fotos de la boda Nicolás Cabré y Rocío Pardo: festejo onda Señor de los Anillos en un bosque de Córdoba

Hace 1 hora