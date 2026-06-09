El vínculo se inició en medio del rodaje de una película y, según revelaron medios internacionales, la ruptura se dio en "términos amistosos".

Una de las relaciones más queridas por el mundo de la actuación terminó hace algunas semanas y ya lo confirmaron los medios internacionales: se trata de Ariana Grande y Ethn Slater. Según se filtró, el vínculo terminó de manera amistosa, por lo que no se filtró ningún escándalo.

Fue el medio TMZ quien publicó la ruptura amorosa y confirmaron que la decisión se tomó luego de un importante proceso de reflexión y todo fue en buenos términos: "Le han dado mucho tiempo y cuidadosas consideraciones, y han decidido seguir caminos separados. Todavía son amigos y se apoyan mucho el uno al otro”.

La relación inició en 2023, meses después de que la cantante se separe de Dalton Gómez. Eso sí fue uno de los pocos escándalos que tuvo la famosa. Al mismo tiempo se dio la ruptura entre el actor con su esposa Lilly Jay.

Ambos se conocieron durante el rodaje de Wicked, la película en la que Ariana fue reconocida por su papel y por la canción. Luego de confirmar, se mostraron juntos en diferentes lugares como restaurantes, cine y eventos profesionales. Sin embago, se confirmó en las últimas horas que todo terminó.

Cómo inició el romance entre Ariana Grande y Ethan Slater

La pareja se conoció a finales del 2022 y fue por el rodaje de la película Wicked. El actor había sido papá hacía pocos meses y comenzó a trabajar. Allí se enamoró de la cantante y meses después confirmaron su romance. TMZ explicó que la actriz había iniciado su divorcio y mientras que, el otro protagonista también.

Todo se resolvió el 26 de julio del 2023, según US Weekly. Por eso, en septiembre fue la primera aparición pública de ambos en Orlando mientras caminaban de la mano por los parques. Ya en octubre del 2023 fueron fotografiados y su vínculo comenzó a fluir hasta hace algunos meses, donde todo terminó.