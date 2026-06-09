Qué se sabe sobre Tamara Paganini tras abandonar Gran Hermano por un problema de salud

La participante regresó a la convivencia luego de su paso por el hospital, pero la suma de hechos similares mantienen la atención sobre su estado físico.

Tamara Paganini debió abandonar la casa de Gran Hermano: Generación Dorada para ser atendida de urgencia luego de presentar un sangrado en el oído. La noticia se conoció entre los participantes y generó preocupación inmediata, aunque la producción confirmó poco después su regreso a la convivencia.

El episodio no es el primer contratiempo físico que atraviesa "La India" dentro del certamen. La participante de 52 años ya había alertado a sus compañeros semanas atrás con problemas en su dentadura, situaciones que en su momento pusieron en duda su continuidad en el juego. La combinación de incidentes fue acumulando dudas tanto dentro de la casa como entre los seguidores del programa.

Si bien la noticia de que había salido para asistir a un hospital había generado preocupación, la propia producción trató de llevar tranquilidad al anunciar que había regresado al reality.

Su regreso a Gran Hermano había sido uno de los momentos más comentados de la temporada. Tamara Paganini ingresó el 31 de marzo en reemplazo de Mavinga, quien había renunciado luego de un escándalo con Carmina Masi. Entró con vestido plateado, su oveja de peluche "Sasha" bajo el brazo y una frase que definió su postura desde el primer momento: "La casa es mía y todos los demás son okupas". Santiago del Moro la recibió en el estudio y destacó que su vuelta representaba "una gran revancha, no solo en el juego, sino en la vida".

El problema en los dientes que había tenido Tamara Paganini

Una semana atrás, antes del episodio del oído, Tamara había encendido las alarmas con un inconveniente en su dentadura. En un primer momento les contó a sus compañeros que se le había desprendido una pieza dental. La situación se agravó durante la última gala cuando dio a conocer que otro diente se había partido, lo que la dejó visiblemente angustiada y reavivó las especulaciones sobre una posible salida anticipada.

El problema tiene antecedentes concretos. La participante se había sometido años atrás a un tratamiento odontológico de envergadura para transformar su sonrisa, que incluyó la colocación de varias piezas y fundas dentales. En 2022 había compartido en redes sociales distintas experiencias vinculadas a ese procedimiento y los cuidados especiales que debía tener para evitar daños en las prótesis.

Tamara Paganini Redes sociales

Dentro de la casa, la mediática expresó preocupación no solo por la cuestión estética sino también por las complicaciones que el problema podría generarle a la hora de alimentarse correctamente. Hasta el momento, la producción no confirmó si recibirá asistencia odontológica especializada, aunque parte de los seguidores considera que la intervención profesional será inevitable para evitar que la situación se agrave.