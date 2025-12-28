Atención conductores: por este requisito te pueden rechazar la VTV y cada vez están más estrictos

Un detalle del vidrio delantero puede definir el resultado del trámite. Los cambios recientes le dan una mayor importancia a este aspecto a la hora de circular con el auto en regla.

La Verificación Técnica Vehicular es un control obligatorio para circular en la Argentina y, en los últimos meses, los criterios de evaluación se volvieron más exigentes. Entre los puntos que ganaron protagonismo aparece un requisito puntual que muchos automovilistas suelen descuidar y que puede definir el resultado del trámite.

La VTV tiene como objetivo constatar el estado mecánico general de los vehículos y el nivel de emisión de gases contaminantes. A través de este control periódico, se busca reducir riesgos en la vía pública y prevenir siniestros vinculados a fallas técnicas evitables.

Para realizar este trabajo, los inspectores no solo revisan componentes tradicionales como frenos, suspensión o neumáticos, sino que también ponen el foco en elementos vinculados a la visibilidad y la seguridad activa, donde el parabrisas ocupa un rol central.

Al momento de presentarse en la planta verificadora, muchos conductores concentran su atención en el chasis, el sistema de frenos o el escape. Pese a eso, la normativa vigente establece que el parabrisas debe encontrarse en condiciones óptimas para que el vehículo sea aprobado.

El vidrio delantero no puede presentar rayaduras profundas, golpes, fisuras ni zonas astilladas que interfieran en el campo visual del conductor. Cualquier imperfección que comprometa la visión o implique un riesgo para los ocupantes puede derivar en la desaprobación del control.

Durante la inspección, este chequeo se realiza en conjunto con otras partes del frente del auto, como el estado del paragolpes y el correcto funcionamiento de los limpiaparabrisas, ya que todos estos elementos influyen directamente en la seguridad al manejar.

Entre los puntos que se revisan en la VTV se incluyen:

Paragolpes

Parabrisas

Chasis

Limpiaparabrisas

Apoyacabezas delanteros

Cinturones de seguridad

Matafuegos

Balizas

Caja de dirección

Ruedas

Sistema de frenos

Neumáticos (dibujo y llantas)

Amortiguadores

Suspensión

Emisión de gases

En caso de no superar la inspección, el titular del vehículo deberá solicitar un nuevo turno dentro de los 60 días posteriores, una vez corregidas todas las observaciones señaladas por los inspectores.

Qué cambios claves tiene la VTV para 2026

Además del endurecimiento en los criterios técnicos, el Gobierno nacional oficializó modificaciones en los plazos para realizar la Verificación Técnica Vehicular. Estas actualizaciones buscan adaptar el esquema de controles según la antigüedad y el tipo de uso del vehículo.

Para los autos particulares 0 km, la VTV será obligatoria recién a partir del quinto año desde la fecha de patentamiento. En el caso de unidades que no sean de uso particular, el control se exigirá a los dos años.

En los vehículos con más de diez años de antigüedad, la renovación del trámite pasará a realizarse cada dos años en autos particulares. Además, se habilitó la posibilidad de efectuar la revisión en talleres o concesionarios habilitados, sin la obligación de concurrir exclusivamente a plantas estatales.