Qué santo se celebra este miércoles 11 de septiembre

Cuál es el santo que se celebra este miércoles 11 de septiembre

Este 11 de septiembre se le rinde un homenaje a San Pafnucio de Egipto, quien fue un emblema en la lucha contra el arrianismo y castigado por sus mensajes.

Quién fue San Pafnucio de Egipto

San Pafnucio fue un discípulo de San Antonio Abad y obispo de una ciudad en la Tebaida, la zona sur de Egipto. Además, dedicó su vida al estudio en el monasterio del monasterio de Pispir hasta que fue nombrado prelado.

Su vida no fue para nada sencilla porque se trata de una persona que fue perseguida por Galerio y castigado con arrancarle un ojo y trabajar en las minas. Luego de recuperar la libertad, combatió el arrianismo (una filosofía que sostiene que Jesucristo es el Hijo de Dios, procedente del Padre, pero no eterno. Sino que es engendrado por el Padre antes que Dios creara el tiempo).

San Pafnucio de Egipto.jpg

Qué otros santos se celebran el 11 de septiembre

Además de San Pafnucio de Egipto, este 11 de septiembre se celebran los siguientes santos:

San Adelfio de Luxeuil

San Daniel Wyn

San Elías Espeleota

San Juan Gabriel Perboyre

San Leudino de Toul

San Paciente de Lyon

San Sacerdote de Lyon

Beato Buenaventura de Barcelona

Beato Francisco Mayaudon

Beato José María Segura Penadés

Beato Pedro de Alcántara Villanueva

