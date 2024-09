Evangelio de hoy, martes 10 de septiembre de 2024: "Salía de él una fuerza que sanaba a todos"

En su mensaje de hoy, el Papa Francisco dijo: "'Sucedió que por aquellos días se fue Él al monte a orar, y se pasó la noche en la oración de Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, y eligió doce de entre ellos, a los que llamó también apóstoles' (6,12-13). Jesús los elige después de una noche de oración".

Y agregó: "Parece que no haya otro criterio en esta elección si no es la oración, el diálogo de Jesús con el Padre. (…) No olvidemos que lo que nos sostiene a cada uno de nosotros en la vida es la oración de Jesús por cada uno de nosotros, con nombre, apellido, ante el Padre, enseñándole las heridas que son el precio de nuestra salvación".

Evangelio "No os olvidéis: Jesús está rezando por mí — ¿Ahora? — Ahora", es el fragmento que mejor resume la palabra del Santo Padre el día de hoy. Freepik

"Aunque nuestras oraciones fueran solamente balbuceos, si se vieran comprometidas por una fe vacilante, nunca debemos dejar de confiar en Él. Yo no sé rezar, pero Él reza por mí. Sostenidas por la oración de Jesús, nuestras tímidas oraciones se apoyan en alas de águila y suben al cielo. No os olvidéis: Jesús está rezando por mí — ¿Ahora? — Ahora. En el momento de la prueba, en el momento del pecado, incluso en ese momento, Jesús está rezando por mí con tanto amor. (Audiencia generale, 2 de junio de 2021)", prosiguió el Santo Padre.

Primera lectura para hoy, 10 de septiembre de 2024

El sitio web del Vaticano publicó la lectura recomendada para hoy. Se trata de lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios 1 Cor 6, 1-11:

Hermanos: Cuando alguno de ustedes tiene algo contra un hermano, ¿cómo se atreve a llevar el asunto ante los tribunales paganos y no ante los hermanos? ¿No saben que los hermanos van a juzgar al mundo? Y si ustedes van a juzgar al mundo, ¿no son acaso capaces de juzgar esas pequeñeces? ¿No saben que vamos a juzgar a los ángeles? Pues, cuánto más los asuntos de esta vida.

Sin embargo, ustedes, cuando tienen que resolver asuntos de esta vida, se los llevan a los que no tienen ninguna autoridad sobre la comunidad cristiana. ¿No les da vergüenza? ¿De modo que no hay entre ustedes ninguna persona competente, que pueda ser juez de ustedes, y van a pleitear, hermano contra hermano, ante los infieles? El mismo hecho de que haya pleitos entre ustedes ya es una desgracia. ¿Por qué mejor no soportan la injusticia? ¿Por qué mejor no se dejan robar? Pero no, ustedes son los que hacen injusticias y despojan a los demás, que son sus propios hermanos.

¿Acaso no saben que los injustos no tendrán parte en el Reino de Dios? No se engañen: ni los impuros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores tendrán parte en el Reino de Dios.

Y eso eran algunos de ustedes. Pero han sido lavados, consagrados y justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por medio del Espíritu de nuestro Dios.

Evangelio de hoy, martes 10 de septiembre de 2024

Por otro lado, también publicaron la lectura del santo evangelio según san Lucas Lc 6, 12-19:

Por aquellos días, Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios.

Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a doce de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés; Santiago y Juan; Felipe y Bartolomé; Mateo y Tomás; Santiago, el hijo de Alfeo, y Simón, llamado el Fanático; Judas, el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor.

Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente, que había venido tanto de Judea y Jerusalén, como de la costa, de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades; y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos.

Evangelio El Evangelio de hoy, martes de 10 de septiembre de 2024, narra la elección de los doce apóstoles por Jesús, después de pasar una noche en oración. Freepik

Santo del día: San Nicolás de Tolentino

El Santo del 10 de septiembre de 2024 es San Nicolás de Tolentino. Fue un sacerdote agustino conocido por su vida austera y por su dedicación a la oración, el ayuno y la caridad. Es venerado especialmente como patrono de las almas del purgatorio, y su intercesión es buscada en momentos de dificultad.