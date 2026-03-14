14 de marzo de 2026 Inicio
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Qué pasará con los cambios anunciados por Nación para la VTV: ¿aplican en Buenos Aires?

La reforma plantea flexibilizar los lugares habilitados para la actividad y extender los plazos de control establecidos por la normativa vigente.

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Cambios en la VTV.

Cambios en la VTV.

  • El Gobierno nacional propone reemplazar la RTO por el sistema VIV para modernizar la verificación vehicular y ampliar los lugares habilitados para realizar el control.
  • El nuevo esquema plantea que los autos 0 km realicen su primera revisión a los cinco años y que los vehículos de hasta diez años tengan controles cada dos años.
  • El gobierno de la Provincia de Buenos Aires confirmó que no adherirá a la reforma impulsada por Nación.
  • En ese distrito seguirá vigente la Verificación Técnica Vehicular actual: primera revisión a los dos años del patentamiento y controles anuales obligatorios.

El Gobierno nacional anunció una reforma del sistema de Revisión Técnica Obligatoria (RTO), que pasará a denominarse VIV, con la intención de modernizar y simplificar el control vehicular en todo el país. La iniciativa, impulsada por la actual gestión, plantea cambios importantes en los plazos de vigencia de las inspecciones y una mayor flexibilización de los lugares habilitados para realizar el trámite, con el objetivo de reducir trámites y burocracia. Sin embargo, su implementación ya genera tensiones federales: mientras algunas provincias evalúan adoptarla, la administración de la Provincia de Buenos Aires adelantó que mantendrá su esquema actual.

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El eje central de la propuesta es extender los plazos de control para aliviar la carga administrativa y económica de los conductores. De acuerdo con el nuevo esquema, los vehículos cero kilómetro deberían realizar su primera verificación recién a los cinco años desde su patentamiento, en lugar de los dos años actuales. A su vez, los autos de hasta diez años de antigüedad pasarían a someterse a revisiones cada dos años, mientras que la obligatoriedad anual quedaría reservada únicamente para los vehículos con más de una década de uso.

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En paralelo, la reforma también busca descentralizar el servicio ampliando la cantidad de establecimientos habilitados para realizar la verificación técnica. La intención es facilitar el acceso al trámite y generar mayor competencia entre los centros de control, un reclamo frecuente de los conductores frente a la escasez de turnos y sedes disponibles. Con estos cambios, el Gobierno apunta a un sistema más ágil y accesible, aunque la coexistencia de distintos regímenes según cada jurisdicción podría generar desafíos para quienes circulan entre provincias.

Qué decidió Buenos Aires ante los cambios de la VTV que impulsa Nación

Ante el anuncio del Gobierno nacional sobre la implementación del sistema VIV (Vehículos de Inspección Vehicular), el gobierno de la Provincia de Buenos Aires confirmó que no se adherirá a la reforma. La administración encabezada por Axel Kicillof ratificó que en su jurisdicción no habrá cambios en los plazos ni en los procedimientos actuales, por lo que los conductores con vehículos radicados en el distrito deberán continuar cumpliendo con el calendario y las normas vigentes de la Verificación Técnica Vehicular (VTV).

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La decisión se apoya en la intención de mantener controles estrictos para garantizar la seguridad vial y prevenir siniestros. Desde el área de Transporte provincial señalaron que extender el primer control de los autos 0 km a cinco años o espaciar las revisiones en vehículos más antiguos —como plantea la reforma nacional— podría afectar el estado del parque automotor. Además, el gobierno bonaerense rechazó la posibilidad de habilitar talleres privados o concesionarias para realizar el trámite, al advertir que esto podría facilitar la circulación de obleas falsas.

De esta manera, el esquema vigente en la provincia se mantiene sin modificaciones: los autos particulares deben realizar su primera verificación a los dos años del patentamiento y luego cumplir con controles anuales obligatorios. Las autoridades también recordaron que desde marzo de 2026 las multas por circular con la VTV vencida aumentaron significativamente, por lo que quienes tengan el vehículo radicado en la provincia deberán respetar el sistema actual para evitar sanciones económicas.

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