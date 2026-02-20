Cuáles son las modificaciones que tuvo la VTV y que están en vigencia desde febrero 2026 En febrero comenzaron a regir modificaciones que afectan de manera directa a miles de conductores y que obligan a revisar plazos, costos y modalidades del trámite. Por + Seguir en







Esto debés saber sobre los cambios en la VTV en 2026.

La VTV es obligatoria para circular en Argentina y certifica seguridad mecánica y control de emisiones; en 2026 se implementaron cambios para modernizar y agilizar el sistema.

En Ciudad Autónoma de Buenos Aires los autos 0 km están exentos hasta los 4 años o 64.000 km, y las motos hasta el cuarto año; luego, algunos vehículos pueden obtener oblea con vigencia de dos años.

Se habilitaron talleres y concesionarias como nuevos centros de revisión y se incorporó la VTV digital en la app Mi Argentina.

En Provincia de Buenos Aires la VTV cuesta $97.057,65 y en CABA ronda los $63.453,61; en febrero verifican las patentes terminadas en 2 y las multas pueden superar los $300.000. La Verificación Técnica Vehicular (VTV) se consolida como un requisito indispensable para circular por las rutas argentinas, ya que garantiza que tanto autos como motos cumplan con los estándares mínimos de seguridad y el control de emisiones contaminantes. En un contexto donde la seguridad vial es prioritaria, contar con la oblea vigente no solo es una obligación legal para evitar multas, sino una certificación de que el vehículo es apto para proteger la vida de sus ocupantes y el medio ambiente. Por este motivo, cualquier actualización en el sistema suele despertar un gran interés y diversas consultas entre los conductores que deben renovar su certificación.

Con el inicio de 2026, la VTV ha vuelto a tomar protagonismo en la agenda pública, coincidiendo con el habitual incremento del flujo vehicular por las vacaciones, el regreso a clases y la reactivación de la actividad laboral. Febrero marcó un punto de inflexión con la implementación de nuevas modificaciones que impactan directamente en miles de automovilistas y motociclistas en distintas provincias. Ante este escenario, mantenerse informado sobre los requisitos vigentes resulta fundamental para evitar demoras innecesarias y sanciones económicas durante los controles de tránsito.

Desde las autoridades confirmaron que estos cambios estructurales tienen como objetivo principal modernizar el sistema, facilitando la gestión de los usuarios a través de una mayor oferta de turnos y un esquema de precios más flexible. Esta actualización busca agilizar un trámite que históricamente ha generado cuellos de botella, adaptándose a las necesidades actuales de los conductores. Entender cómo funcionan estas nuevas normativas es la mejor herramienta para circular con tranquilidad y cumplir con la normativa vigente de manera eficiente.

Qué cambios impactaron a la VTV desde febrero 2026 Desde febrero de 2026 rige una modificación clave vinculada a la ampliación de los plazos de exención para vehículos 0 km. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los autos particulares quedan exceptuados de realizar la verificación hasta cumplir cuatro años desde el patentamiento o alcanzar los 64.000 kilómetros. En el caso de las motos, el beneficio también se extiende hasta el cuarto año. Superado ese lapso, los vehículos de entre 4 y 7 años con menos de 84.000 kilómetros pueden obtener una oblea con vigencia de dos años, lo que reduce la frecuencia del trámite para las unidades más nuevas.

vtv-esta-es-la-lista-autos-que-no-necesitan-tramitarla.jpg Otra modificación relevante es la descentralización del servicio, que habilita a talleres mecánicos privados y concesionarias oficiales como nuevos centros de revisión. Este esquema, denominado “centros de alcance nacional”, busca aliviar la demanda en las plantas estatales, ampliar la disponibilidad de turnos y ofrecer más opciones a los conductores. Además, se suma la VTV digital, que permite consultar la certificación desde la aplicación Mi Argentina, en paralelo con la oblea física tradicional.