Estos son los cinco puntos que debes saber sobre la VTV si estás de vacaciones en el norte argentino La validez del certificado depende de los años del vehículo, y la inspección se realiza de manera rigurosa con el objetivo de minimizar riesgos en la ruta. Por + Seguir en







Datos claves sobre la VTV en Tucumán.

La VTV es obligatoria para circular y viajar desde Tucumán, y certifica que el vehículo esté en condiciones seguras.

Hay plantas habilitadas en San Miguel de Tucumán, Yerba Buena, Banda del Río Salí, Concepción y Juan Bautista Alberdi; en general se puede pedir turno online.

Se debe presentar cédula del vehículo, DNI y licencia vigente; los 0 km están exentos los primeros tres años y luego la vigencia varía según antigüedad.

Antes de asistir, conviene revisar luces, frenos, neumáticos y kit de seguridad; si hay fallas leves, hay 60 días para corregirlas sin costo extra. En plena temporada estival, miles de tucumanos ultiman los detalles de sus vehículos antes de emprender viaje. Pero antes de acomodar las valijas y salir a la ruta, hay un trámite indispensable que no puede pasarse por alto: contar con la Verificación Técnica Vehicular (VTV) al día. Este certificado es obligatorio para circular legalmente en todo el país y resulta clave para evitar sanciones o contratiempos en los controles viales.

Más allá de su carácter obligatorio, la revisión mecánica y ambiental cumple una función esencial en materia de seguridad. Al someter el auto a una inspección profesional, se comprueba que elementos fundamentales como frenos, luces y dirección funcionen correctamente, reduciendo así las posibilidades de siniestros provocados por desperfectos que podrían haberse prevenido antes del viaje.

vtv inspección.jpg En Tucumán, cada municipio dispone de plantas autorizadas para realizar la verificación de manera ágil y organizada. Como en esta época del año la demanda suele aumentar considerablemente, conviene informarse con anticipación sobre los requisitos y pasos a seguir. A continuación, detallamos seis aspectos clave que todo conductor debe tener en cuenta antes de solicitar turno y asistir al centro de inspección.

Qué debés tener en cuenta sobre la VTV en Tucumán Hacer la VTV en Tucumán es un trámite obligatorio para quienes proyectan viajar este verano, ya que certifica que el vehículo está en condiciones seguras para circular. La provincia dispone de plantas habilitadas en San Miguel de Tucumán, Yerba Buena, Banda del Río Salí, Concepción y Juan Bautista Alberdi. En la mayoría de los casos es posible gestionar un turno online para agilizar la atención y evitar demoras, aunque algunas sedes todavía atienden por orden de llegada, una alternativa práctica para quienes resuelven el trámite a último momento.

vtv-esta-es-la-lista-autos-que-no-necesitan-tramitarla.webp Respecto de la documentación, se debe presentar la cédula del vehículo (verde o azul), el DNI y la licencia de conducir vigente. Los autos particulares 0 km no necesitan realizar la verificación durante los primeros tres años desde su patentamiento. Luego, la validez del certificado depende de la antigüedad: los vehículos de entre 3 y 7 años suelen obtener una oblea con vigencia de dos años, mientras que aquellos con más de 7 años deben renovar el control anualmente, a fin de asegurar el correcto funcionamiento de componentes esenciales como frenos, luces y dirección.