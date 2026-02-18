18 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Estos son los cinco puntos que debes saber sobre la VTV si estás de vacaciones en el norte argentino

La validez del certificado depende de los años del vehículo, y la inspección se realiza de manera rigurosa con el objetivo de minimizar riesgos en la ruta.

Por
Datos claves sobre la VTV en Tucumán.

Datos claves sobre la VTV en Tucumán.

  • La VTV es obligatoria para circular y viajar desde Tucumán, y certifica que el vehículo esté en condiciones seguras.
  • Hay plantas habilitadas en San Miguel de Tucumán, Yerba Buena, Banda del Río Salí, Concepción y Juan Bautista Alberdi; en general se puede pedir turno online.
  • Se debe presentar cédula del vehículo, DNI y licencia vigente; los 0 km están exentos los primeros tres años y luego la vigencia varía según antigüedad.
  • Antes de asistir, conviene revisar luces, frenos, neumáticos y kit de seguridad; si hay fallas leves, hay 60 días para corregirlas sin costo extra.

En plena temporada estival, miles de tucumanos ultiman los detalles de sus vehículos antes de emprender viaje. Pero antes de acomodar las valijas y salir a la ruta, hay un trámite indispensable que no puede pasarse por alto: contar con la Verificación Técnica Vehicular (VTV) al día. Este certificado es obligatorio para circular legalmente en todo el país y resulta clave para evitar sanciones o contratiempos en los controles viales.

Qué debés saber sobre la VTV y los asientos.
Te puede interesar:

Clave para la VTV: el detalle en el asiento por el que pueden rechazarte

Más allá de su carácter obligatorio, la revisión mecánica y ambiental cumple una función esencial en materia de seguridad. Al someter el auto a una inspección profesional, se comprueba que elementos fundamentales como frenos, luces y dirección funcionen correctamente, reduciendo así las posibilidades de siniestros provocados por desperfectos que podrían haberse prevenido antes del viaje.

vtv inspección.jpg

En Tucumán, cada municipio dispone de plantas autorizadas para realizar la verificación de manera ágil y organizada. Como en esta época del año la demanda suele aumentar considerablemente, conviene informarse con anticipación sobre los requisitos y pasos a seguir. A continuación, detallamos seis aspectos clave que todo conductor debe tener en cuenta antes de solicitar turno y asistir al centro de inspección.

Qué debés tener en cuenta sobre la VTV en Tucumán

Hacer la VTV en Tucumán es un trámite obligatorio para quienes proyectan viajar este verano, ya que certifica que el vehículo está en condiciones seguras para circular. La provincia dispone de plantas habilitadas en San Miguel de Tucumán, Yerba Buena, Banda del Río Salí, Concepción y Juan Bautista Alberdi. En la mayoría de los casos es posible gestionar un turno online para agilizar la atención y evitar demoras, aunque algunas sedes todavía atienden por orden de llegada, una alternativa práctica para quienes resuelven el trámite a último momento.

vtv-esta-es-la-lista-autos-que-no-necesitan-tramitarla.webp

Respecto de la documentación, se debe presentar la cédula del vehículo (verde o azul), el DNI y la licencia de conducir vigente. Los autos particulares 0 km no necesitan realizar la verificación durante los primeros tres años desde su patentamiento. Luego, la validez del certificado depende de la antigüedad: los vehículos de entre 3 y 7 años suelen obtener una oblea con vigencia de dos años, mientras que aquellos con más de 7 años deben renovar el control anualmente, a fin de asegurar el correcto funcionamiento de componentes esenciales como frenos, luces y dirección.

Para aumentar las chances de obtener el resultado “Apto” en la primera inspección, se aconseja efectuar una revisión básica antes de concurrir a la planta. Conviene chequear el estado y funcionamiento de todas las luces, corroborar que los neumáticos tengan el dibujo reglamentario y confirmar que el kit de seguridad —matafuego con carga vigente, balizas portátiles y botiquín— esté completo y accesible. En caso de detectarse una falla leve, se otorga un plazo de 60 días para subsanarla y volver a presentarse sin costo adicional, garantizando así un viaje más seguro y sin sobresaltos.

Noticias relacionadas

Control clave en la VTV.

Por qué el apoyacabezas en los asientos del auto puede hacer que te rechacen la VTV

La VTV certifica que los vehículos se encuentran en condiciones adecuadas para transitar.

El aumento de la VTV ya está vigente: qué costo tiene para enero 2026

Solange e Isaías se casaron el 28 de enero en la Parroquia del Fray Fernando Luis Gómez en Corrientes.

Un sacerdote casó a una pareja trans y ahora el Arzobispado lo quiere anular: "Biológicamente somos varón y mujer"

La joven tenía un perfil de influencer y contenidos de turismo en Argentina y el mundo.

Quién era Sofía Devries, la joven que murió en una expedición de buceo en Puerto Madryn

play

Hallaron el cuerpo de Sofía, la joven que desapareció tras salir a bucear en Puerto Madryn

FlorenciaRastelli es abogada y tiene un emprendimiento de fragancias para hogar yespacios

Nuevo accidente sobre una UTV y una influencer está grave: "Recen por mi"

Rating Cero

La actriz lanzó un filoso comentario para quienes la critican por mostrarse desnuda a su edad.

El video del desnudo de Graciela Alfano que paralizó las redes: "Si tuvieran mi cuerpo..."

¿Cuál es la película brasilera policial con rescates incluidos que es de lo más visto de Netflix?
play

Cuál es la película brasilera policial con rescates incluidos que es de lo más visto de Netflix

La escena fue rápidamente comentada por usuarios en distintas plataformas.
play

Juanita Tinelli y Tomás Mazza confirmaron su romance: cómo fue el anuncio

La serie se apoya en un caso real que durante años permaneció rodeado de silencio y negación oficial. En la Polonia comunista de aquel entonces, admitir que la industria estatal estaba enfermando a la población implicaba un costo político enorme. 
play

De qué se trata Niños de plomo, la nueva miniserie de Netflix que está sorprendiendo a todos con su historia real

La modelo habló de sus pasiones encontradas: la moda de alta costura y el fútbol de potrero.

Chechu Bonelli, tras su divorcio con Darío Cvitanich, reveló secretos de su pasado: "Llegaba repleta de moretones"

Tom Cruise y Brad Pitt protagonizan un video hiperrealista creado con IA. 

Video: la polémica pelea entre Tom Cruise y Brad Pitt creada con IA que revolucionó las redes y despertó preocupación

últimas noticias

Solange e Isaías se casaron el 28 de enero en la Parroquia del Fray Fernando Luis Gómez en Corrientes.

Un sacerdote casó a una pareja trans y ahora el Arzobispado lo quiere anular: "Biológicamente somos varón y mujer"

Hace 20 minutos
La actriz lanzó un filoso comentario para quienes la critican por mostrarse desnuda a su edad.

El video del desnudo de Graciela Alfano que paralizó las redes: "Si tuvieran mi cuerpo..."

Hace 31 minutos
Cámara de Diputados.

Reforma laboral: Diputados convocó a sesionar este jueves a la tarde

Hace 40 minutos
La joven tenía un perfil de influencer y contenidos de turismo en Argentina y el mundo.

Quién era Sofía Devries, la joven que murió en una expedición de buceo en Puerto Madryn

Hace 1 hora
Octavio  Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguros) y Cristian Jerónimo (Vidrio), el triunvirato de la CGT.

La CGT en Diputados: "No traicionen al pueblo trabajador porque les vamos a hacer tronar el escarmiento"

Hace 1 hora