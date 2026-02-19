Qué costos tiene la VTV en 2026 y cuáles son los cambios que se implementaron El sistema mantiene su esquema obligatorio con tarifas actualizadas. Revisar plazos evita sanciones y demoras administrativas. Por + Seguir en







Los conductores deben prestar atención tanto a los montos actualizados como a las condiciones particulares que determinan descuentos.

La verificación obligatoria en territorio bonaerense actualizó sus valores con un aumento aplicado desde febrero de 2026.

El nuevo cuadro tarifario varía según tipo y peso del vehículo, con montos diferenciados para motos y remolques.

Jubilados con ingresos limitados pueden acceder a una reducción del 50%, mientras que ciertos casos mantienen la gratuidad.

El cronograma continúa organizado por terminación de patente y por antigüedad del rodado. La Verificación Técnica Vehicular presenta en 2026 una actualización en sus costos y en algunos aspectos operativos dentro de la Provincia de Buenos Aires. Las autoridades establecieron nuevos valores para el trámite obligatorio que habilita a circular legalmente, junto con precisiones sobre beneficios y plazos vigentes.

La medida fue oficializada por el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, que aplicó un incremento del 21,8% respecto de enero. El ajuste responde a la revisión de gastos vinculados al funcionamiento del sistema, además de sostener un esquema de asistencia destinado a determinados sectores.

vtv (4).webp Cuáles son los montos de la VTV en febrero 2026 Desde febrero, los valores finales incluyen IVA y se establecen de acuerdo con la categoría del rodado.

Los vehículos livianos de hasta 2.500 kilos abonan $97.057,65, mientras que las unidades pesadas que superan ese peso alcanzan los $174.604.

mientras que las unidades pesadas que superan ese peso alcanzan los $174.604. En el caso de las motos , la tarifa fijada es de $38.801.

, la tarifa fijada es de $38.801. Para remolques, semirremolques y acoplados de hasta 2.500 kilos, el costo asciende a $58.201, y los que exceden ese límite deben pagar $87.302. VTV Quiénes están exentos de pagar la VTV en febrero 2026 El sistema mantiene una bonificación del 50% destinada a jubilados y pensionados con ingresos que no superen el equivalente a dos haberes mínimos. Este beneficio se concede una vez por año, alcanza a un solo vehículo registrado a nombre del solicitante y exige que la verificación esté vigente al momento de iniciar el trámite.

Para acceder, se debe presentar el título de propiedad, la constancia de revisión actual y el último comprobante de haberes. Por otro lado, la exención total continúa para vehículos utilizados por personas con discapacidad que cuenten con el certificado correspondiente y para unidades afectadas a servicios oficiales, como fuerzas de seguridad o bomberos.