Qué costos tiene la VTV en 2026 y cuáles son los cambios que se implementaron

El sistema mantiene su esquema obligatorio con tarifas actualizadas. Revisar plazos evita sanciones y demoras administrativas.

Los conductores deben prestar atención tanto a los montos actualizados como a las condiciones particulares que determinan descuentos.

  • La verificación obligatoria en territorio bonaerense actualizó sus valores con un aumento aplicado desde febrero de 2026.
  • El nuevo cuadro tarifario varía según tipo y peso del vehículo, con montos diferenciados para motos y remolques.
  • Jubilados con ingresos limitados pueden acceder a una reducción del 50%, mientras que ciertos casos mantienen la gratuidad.
  • El cronograma continúa organizado por terminación de patente y por antigüedad del rodado.

La Verificación Técnica Vehicular presenta en 2026 una actualización en sus costos y en algunos aspectos operativos dentro de la Provincia de Buenos Aires. Las autoridades establecieron nuevos valores para el trámite obligatorio que habilita a circular legalmente, junto con precisiones sobre beneficios y plazos vigentes.

La medida fue oficializada por el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, que aplicó un incremento del 21,8% respecto de enero. El ajuste responde a la revisión de gastos vinculados al funcionamiento del sistema, además de sostener un esquema de asistencia destinado a determinados sectores.

vtv (4).webp

Cuáles son los montos de la VTV en febrero 2026

Desde febrero, los valores finales incluyen IVA y se establecen de acuerdo con la categoría del rodado.

  • Los vehículos livianos de hasta 2.500 kilos abonan $97.057,65, mientras que las unidades pesadas que superan ese peso alcanzan los $174.604.
  • En el caso de las motos, la tarifa fijada es de $38.801.
  • Para remolques, semirremolques y acoplados de hasta 2.500 kilos, el costo asciende a $58.201, y los que exceden ese límite deben pagar $87.302.
VTV

Quiénes están exentos de pagar la VTV en febrero 2026

El sistema mantiene una bonificación del 50% destinada a jubilados y pensionados con ingresos que no superen el equivalente a dos haberes mínimos. Este beneficio se concede una vez por año, alcanza a un solo vehículo registrado a nombre del solicitante y exige que la verificación esté vigente al momento de iniciar el trámite.

Para acceder, se debe presentar el título de propiedad, la constancia de revisión actual y el último comprobante de haberes. Por otro lado, la exención total continúa para vehículos utilizados por personas con discapacidad que cuenten con el certificado correspondiente y para unidades afectadas a servicios oficiales, como fuerzas de seguridad o bomberos.

Cuáles son las fechas de vencimiento de la VTV en febrero 2026

El esquema de control sigue determinado por la antigüedad del vehículo. Por ejemplo, las unidades 0 km no deben realizar la verificación hasta cumplir cuatro años o alcanzar los 60.000 kilómetros. Entre los cinco y diez años de uso, el trámite se exige cada dos años, mientras que los vehículos con más de una década deben renovarlo anualmente.

El calendario también se organiza por terminación de patente para ordenar la demanda en las plantas verificadoras.

  • Febrero corresponde a las patentes finalizadas en 2
  • Marzo a las terminadas en 3
  • Abril las que finalizan en 4
  • Mayo en 5
  • Junio en 6
  • Julio en 7
  • Agosto en 8
  • Septiembre en 9
  • Octubre en 0
  • Noviembre en 1.
  • Diciembre y enero quedan reservados para quienes no realizaron la verificación en el mes asignado.

