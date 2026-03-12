Cuáles son los cambios que se anunciaron para la VTV y a partir de qué momento se implementan

El nuevo esquema propone modificar los plazos de revisión y ampliar los lugares habilitados para realizar el trámite. Su aplicación será progresiva y dependerá de cada jurisdicción.

El Gobierno nacional informó una serie de modificaciones en el sistema de verificación técnica vehicular, conocido en gran parte del país como VTV o Revisión Técnica Obligatoria (RTO). La propuesta busca actualizar el esquema actual y modificar algunos de los requisitos que deben cumplir los vehículos para circular.

Esta revisión es un control técnico que evalúa el estado general de los autos para verificar que cumplan con condiciones mínimas de seguridad y funcionamiento. A través de esta inspección se revisan distintos componentes mecánicos y de seguridad para reducir riesgos en la vía pública.

Las nuevas disposiciones plantean cambios tanto en los plazos de verificación como en los lugares habilitados para realizar el control. Pese a eso, su puesta en marcha no será inmediata, ya que el proceso requiere ajustes técnicos y la adhesión de cada jurisdicción.

Uno de los puntos principales del nuevo esquema es la modificación en la periodicidad de los controles técnicos. La propuesta establece que los vehículos nuevos deberán realizar su primera verificación después de cinco años desde su patentamiento.

Para los autos que tengan entre cinco y diez años de antigüedad, el control pasaría a realizarse cada dos años . En el caso de los vehículos más antiguos, se mantendrán revisiones más frecuentes con el objetivo de asegurar que continúen en condiciones adecuadas para circular.

Otro cambio importante tiene que ver con los lugares habilitados para efectuar la inspección técnica. Hasta ahora, este trámite se realiza principalmente en plantas específicas destinadas a esa tarea. Con el nuevo sistema, también podrían ofrecer el servicio concesionarias, talleres habilitados, centros de verificación y establecimientos que actualmente revisan vehículos de transporte de carga.

Además, la reforma prevé eliminar el denominado Informe de Configuración de Modelo (ICM). Esta medida busca simplificar los procedimientos administrativos relacionados con ciertos tipos de vehículos.

Desde el Gobierno aclararon que la implementación será progresiva y dependerá de la adhesión de cada provincia. Antes de que el nuevo esquema se aplique plenamente será necesario habilitar más talleres, establecer mecanismos de certificación técnica, actualizar sistemas informáticos y desarrollar herramientas de fiscalización.