12 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Cuáles son los cambios que se anunciaron para la VTV y a partir de qué momento se implementan

El nuevo esquema propone modificar los plazos de revisión y ampliar los lugares habilitados para realizar el trámite. Su aplicación será progresiva y dependerá de cada jurisdicción.

Por
A través de esta inspección se revisan distintos componentes mecánicos y de seguridad para reducir riesgos en la vía pública.

A través de esta inspección se revisan distintos componentes mecánicos y de seguridad para reducir riesgos en la vía pública.

  • El Gobierno nacional anunció una reforma en el sistema de verificación técnica de vehículos en Argentina.
  • El nuevo esquema propone modificar los plazos en los que los autos deben realizar la primera revisión.
  • También se prevé ampliar los lugares habilitados para realizar el control técnico.
  • La implementación no será inmediata y dependerá de la adhesión de cada provincia.

El Gobierno nacional informó una serie de modificaciones en el sistema de verificación técnica vehicular, conocido en gran parte del país como VTV o Revisión Técnica Obligatoria (RTO). La propuesta busca actualizar el esquema actual y modificar algunos de los requisitos que deben cumplir los vehículos para circular.

Te puede interesar:

Detuvieron al Chelo de Grupo Green, acusado de abusar de una reconocida influencer

Esta revisión es un control técnico que evalúa el estado general de los autos para verificar que cumplan con condiciones mínimas de seguridad y funcionamiento. A través de esta inspección se revisan distintos componentes mecánicos y de seguridad para reducir riesgos en la vía pública.

Las nuevas disposiciones plantean cambios tanto en los plazos de verificación como en los lugares habilitados para realizar el control. Pese a eso, su puesta en marcha no será inmediata, ya que el proceso requiere ajustes técnicos y la adhesión de cada jurisdicción.

VTV

Qué cambios tendrá la VTV y cuándo se implementan

Uno de los puntos principales del nuevo esquema es la modificación en la periodicidad de los controles técnicos. La propuesta establece que los vehículos nuevos deberán realizar su primera verificación después de cinco años desde su patentamiento.

Para los autos que tengan entre cinco y diez años de antigüedad, el control pasaría a realizarse cada dos años. En el caso de los vehículos más antiguos, se mantendrán revisiones más frecuentes con el objetivo de asegurar que continúen en condiciones adecuadas para circular.

vtv inspección.jpg

Otro cambio importante tiene que ver con los lugares habilitados para efectuar la inspección técnica. Hasta ahora, este trámite se realiza principalmente en plantas específicas destinadas a esa tarea. Con el nuevo sistema, también podrían ofrecer el servicio concesionarias, talleres habilitados, centros de verificación y establecimientos que actualmente revisan vehículos de transporte de carga.

Además, la reforma prevé eliminar el denominado Informe de Configuración de Modelo (ICM). Esta medida busca simplificar los procedimientos administrativos relacionados con ciertos tipos de vehículos.

Desde el Gobierno aclararon que la implementación será progresiva y dependerá de la adhesión de cada provincia. Antes de que el nuevo esquema se aplique plenamente será necesario habilitar más talleres, establecer mecanismos de certificación técnica, actualizar sistemas informáticos y desarrollar herramientas de fiscalización.

Noticias relacionadas

Las Flores, La Angelita y Timote celebrarán aniversarios fundacionales y patronales el miércoles 25.

Super fin de semana largo: será feriado el 25 de marzo y extenderá el descanso

Mario Alberto Nívoli.

Quién era Mario Alberto Nívoli, el primer identificado entre los 12 desaparecidos hallados en La Perla

Los medicamentos tenían  un sello falsificado de la ANMAT para aparentar legalidad.

"Quemador de grasas": dos mujeres fueron imputadas por comercializar un medicamento con sustancias nocivas

Excavaciones realizadas en La Perla que concluyeron con la identificación de 12 detenidos-desaparecidos.

Confirman la identidad de uno de los desaparecidos hallados en la Perla: "Después de tantos años pensé que no lo iban a encontrar"

La UBA le exige al Gobierno la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario

La UBA le exige al Gobierno la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario

Para la mayoría de la sociedad, la postura de Milei no representa al conjunto de los argentinos. 

Conflicto en Medio Oriente: más del 60% de los argentinos no se siente representado por la posición del Gobierno

Rating Cero

Lali Espósito.

Qué tuiteó Lali sobre los shows en River y los viajes de Manuel Adorni

La 98 edición de Óscar se celebrará este domingo 15 de marzo con la conducción de Conan O’Brien. 
play

Premios Oscar 2026: quiénes son los nominados a las principales categorías y qué marcan las tendencias

Trenes y colectivos tendrán un horario especial de madrugada para garantizar una vuelta segura.

Lollapalooza Argentina 2026: cómo llegar, servicios especiales de transporte y accesos al Hipódromo

Abel Pintos se quebró al hablar de la cantante de folklore.
play

El legado de Tamara Castro: Abel Pintos se emocionó con la hija de la folklorista fallecida

Con humor, momentos incómodos y situaciones muy actuales, la serie explora cómo las redes sociales y las aplicaciones influyen en la forma de conocer a alguien.
play

Este k-drama sobre amor en tiempos de redes sociales está causando furor en Netflix: cómo se llama

A pesar de haberse estrenado hace varios años, Un jefe en pañales sigue siendo una opción muy elegida por las familias en Netflix.
play

Otra vez tendencia de Netflix: esta película animada para toda la familia volvió a ser de lo más visto del momento

últimas noticias

Lali Espósito.

Qué tuiteó Lali sobre los shows en River y los viajes de Manuel Adorni

Hace 12 minutos
play
La 98 edición de Óscar se celebrará este domingo 15 de marzo con la conducción de Conan O’Brien. 

Premios Oscar 2026: quiénes son los nominados a las principales categorías y qué marcan las tendencias

Hace 13 minutos
play

Detuvieron al Chelo de Grupo Green, acusado de abusar de una reconocida influencer

Hace 18 minutos
La inflación de febrero fue del 2,9%.

En febrero, una familia tipo necesitó casi $1.400.000 para no ser pobre

Hace 21 minutos
Las Flores, La Angelita y Timote celebrarán aniversarios fundacionales y patronales el miércoles 25.

Super fin de semana largo: será feriado el 25 de marzo y extenderá el descanso

Hace 22 minutos