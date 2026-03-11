El Gobierno anunció cambios en la VTV: cada cuánto habrá que hacerla y cuáles son los nuevos precios El Ejecutivo rechazó un reclamo de los dueños de talleres contra un decreto de 2025 que flexibilizaba los criterios para la realización de la verificación. Por + Seguir en







Los talleres de Verificación Técnica Vehicular (VTV) habían hecho un reclamo contra la flexibilización del Gobierno.

El Gobierno anunció una reforma del sistema de Revisión Técnica Obligatoria (RTO), conocido en gran parte del país como Verificación Técnica Vehicular (VTV), con el objetivo de simplificar el trámite, bajar costos para los conductores y ampliar la cantidad de centros habilitados para realizar los controles.

A través del Decreto 139/2026, el Ejecutivo rechazó un reclamo de los talleres y dejó firme la reforma implementada hasta ahora en los controles vehiculares, que prevé menos trámites, extensión de plazos y la apertura del mercado a concesionarias e importadores.

Los empresarios nucleados en la Cámara Argentina de Talleres de Revisión Técnica de Vehículos de Autotransporte Interjurisdiccional (CATRAI) buscaban frenar la reforma, argumentando que los cambios introducidos por el Decreto 196/25 ponían en riesgo la seguridad vial y afectaban la "independencia de criterios" de las inspecciones.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró la publicación de la norma y destacó que la medida cuestionada por los talleres "introducía tres cambios importantes en este régimen". "Primero extendía los plazos para las VTV, básicamente indicando que no era necesaria en los primeros cinco años de un 0Km (y luego solo cada dos años hasta los 10 años). Segundo, permitía que cualquier taller con equipamiento pudiera hacerla", enumeró.

Por último, el texto "eliminaba el 'informe de configuración de modelo' (ICM) un curro de AITA (Asociación de Ingenieros y Técnicos del Automotor) que te obligaba a pagar por verificar los cambios de configuración que hacían talleres habilitados por el gobierno a tal fin y previo a su verificación final en la revisión técnica obligatoria por otra entidad autorizada por el gobierno a tal fin". "En definitiva, un peaje sándwich entre dos trámites oficiales", sentenció.