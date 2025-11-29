Confirmado: estos conductores no deberán hacer la VTV hasta 2026

Si bien se trata de un trámite obligatorio para todos los conductores de Argentina, existen situaciones en las que el organismo dejará de cobrar este servicio a partir del mes siguiente.

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) constituye un control obligatorio de carácter anual que deben realizar todos los propietarios de autos y motos. El objetivo principal de este chequeo es evaluar el estado general de los rodados, asegurando que cumplan con las normativas de seguridad y las condiciones necesarias para circular por la vía pública. De este modo, la VTV se presenta como un mecanismo esencial para fortalecer la seguridad vial y disminuir los riesgos de accidentes vinculados a fallas mecánicas.

Este control exhaustivo incluye la revisión de elementos fundamentales del vehículo, como el sistema de frenos, la dirección, el estado de los neumáticos, las luces, la suspensión y el nivel de emisión de gases contaminantes. Una vez que el vehículo supera la inspección y se confirma su aptitud para circular, se entrega un comprobante que certifica el cumplimiento de las normas, permitiendo al conductor circular legalmente hasta el siguiente periodo de verificación.

En cuanto a su costo, el conductor abona una tarifa por única vez en cada año en que realiza el trámite de la VTV. Este pago habilita la inspección completa del vehículo y la posterior emisión del certificado de aprobación, siempre que el rodado cumpla con todos los requisitos exigidos. Cumplir con esta obligación anual resulta indispensable, ya que circular con la VTV vencida puede derivar en multas y sanciones por parte de las autoridades de tránsito.

Generalmente, las exenciones de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) se aplican a dos categorías principales: vehículos cero kilómetro y vehículos destinados a fines específicos . En la mayoría de las jurisdicciones, los autos y motos recién salidos de fábrica quedan exceptuados de realizar la VTV durante un período inicial que puede variar, pero que suele abarcar los primeros dos o tres años desde la fecha de patentamiento. Por este motivo, los conductores de unidades nuevas patentadas en 2025 o finales de 2024 probablemente estarán exceptuados de efectuar el control durante lo que resta de 2025.

Otra exención relevante suele aplicarse a los vehículos utilizados para servicios de emergencia o fines institucionales. Las ambulancias, los patrulleros policiales y los vehículos de bomberos, debido a su función esencial y al mantenimiento riguroso al que se someten, suelen contar con un régimen especial o directamente quedan liberados del control obligatorio de la VTV. No obstante, en estos casos, la exención depende de que la unidad se encuentre debidamente identificada y registrada según el servicio que presta.

vtv-verificacion-tecnica-vehicular.webp A pesar de los montos establecidos, se contemplan beneficios para determinados sectores de la población

Es importante señalar que las normativas de exención pueden presentar diferencias entre distintas jurisdicciones, como la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin embargo, en líneas generales, estas medidas buscan otorgar un margen inicial a los vehículos nuevos en virtud de su óptimo estado de fábrica. Los conductores que deseen verificar su situación particular deben consultar el calendario oficial de su jurisdicción o la documentación del vehículo para evitar multas por circular sin la VTV obligatoria.

Cómo pedir la exención del pago de la VTV

La exención del pago de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) no se otorga de manera automática y suele estar destinada a vehículos cuyo uso o a las condiciones de su propietario les otorgan el derecho a no abonar la tarifa, aunque en muchos casos igualmente deban completar el control obligatorio. Para iniciar este beneficio, el conductor debe gestionar un trámite específico ante el organismo regulador de su jurisdicción, como el ente provincial o el ente regulador de la VTV. Es imprescindible obtener y completar el formulario correspondiente, que requiere datos personales del titular y la información detallada del vehículo, incluida la patente.

La solicitud debe acompañarse con documentación que respalde el derecho a la exención del pago. Usualmente, se contemplan los vehículos adaptados para personas con discapacidad o aquellos pertenecientes a organismos estatales o servicios de emergencia. En el caso de personas con discapacidad, se exige presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) junto con la cédula del vehículo que acredite el vínculo con el titular. Tras entregar toda la documentación, la autoridad competente procede a evaluarla para emitir la credencial de exención, la cual debe presentarse cada año al momento de realizar la VTV.

vtv inspección.jpg

En qué fecha se debe hacer la VTV

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un trámite obligatorio que debe completarse cada año, y la fecha límite para hacerlo se determina según el último dígito de la patente del vehículo. Cada número corresponde a un mes específico del calendario. En muchas jurisdicciones, por ejemplo, las patentes terminadas en 0 vencen en octubre, las que finalizan en 1 en noviembre, y así sucesivamente. Este orden escalonado reduce la saturación en las plantas de verificación y permite organizar los turnos con tiempo.

El conductor debe consultar el cronograma oficial de la jurisdicción donde está registrado el vehículo para conocer el mes exacto de vencimiento. Una vez realizada la primera VTV, el certificado entregado indica con claridad la fecha de caducidad, que coincide con un año exacto después de la verificación. Si el conductor deja pasar el mes correspondiente sin cumplir con el trámite, el vehículo quedará con la VTV vencida, lo que puede derivar en multas y retención, por lo que cumplir los plazos establecidos resulta fundamental para evitar sanciones.