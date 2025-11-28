28 de noviembre de 2025 Inicio
Cuáles son los últimos cambios que tuvo la VTV y qué debés saber si vas a hacer el trámite

Las nuevas reglas amplían plazos y centros de control. Varias provincias deberán adherirse al sistema para su aplicación completa.

Las nuevas pautas marcan un proceso más descentralizado y con mayor presencia de talleres privados.

Las nuevas pautas marcan un proceso más descentralizado y con mayor presencia de talleres privados.

  • La revisión técnica incorporó nuevos plazos y centros habilitados para agilizar el trámite y reducir costos.
  • Los autos 0 km tendrán su primera inspección a los cinco años y luego controles bianuales hasta cumplir una década.
  • Talleres privados y concesionarios oficiales ahora pueden funcionar como puntos autorizados para ampliar turnos y cobertura.
  • La verificación mantiene pruebas completas de seguridad y emisiones, con una propuesta adicional para adaptar requisitos a vehículos con más de 30 años.

La Verificación Técnica Vehicular incorporó transformaciones que alteran los tiempos de control y los lugares disponibles para realizar la inspección. Las nuevas disposiciones buscan simplificar el procedimiento y reducir costos para quienes deben cumplir con la revisión periódica. Estas medidas surgieron a partir del Decreto 196/2025, que modificó la estructura vigente e incorporó nuevos centros autorizados.

La VTV es un control obligatorio en el país y su función principal es garantizar que los autos mantengan condiciones mínimas de seguridad y emisión. El examen contempla una revisión técnica completa, que incluye frenos, luces, gases, dirección, suspensión, neumáticos y elementos de seguridad, entre otros. La meta es minimizar siniestros vinculados a fallas mecánicas y reducir el impacto ambiental del parque automotor.

Con este escenario en transformación, quienes deban realizar el trámite buscan comprender cómo quedan organizados los ciclos de revisión, qué lugares están habilitados y qué puntos del vehículo serán verificados. Las nuevas pautas marcan un proceso más descentralizado y con mayor presencia de talleres privados.

vtv inspección.jpg

Qué cambios tuvo la VTV en el último tiempo

Las modificaciones más relevantes se concentran en la periodicidad de los controles. Los autos 0 km deberán pasar por su primera revisión luego de cinco años desde su patentamiento. Entre los cinco y diez años, la evaluación será obligatoria cada dos años. Para las unidades que superen la década de antigüedad, el control continúa siendo anual.

Las flotas comerciales o de uso intensivo podrán seguir bajo esquemas más estrictos según las reglas de cada provincia. Además, se habilitó a talleres privados y concesionarios oficiales para operar como centros autorizados, siempre que cumplan con los requisitos técnicos establecidos por la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Este cambio busca ampliar la disponibilidad de turnos, reducir demoras y acercar el servicio a más regiones del país. Aunque la normativa nacional fija la estructura general, cada jurisdicción deberá sumarse al sistema para que funcione plenamente. Otro objetivo es avanzar en la digitalización de la gestión, integrando la VTV a otros trámites como licencias y registros, con la intención de agilizar la operatoria y bajar la burocracia.

Mecánico

Qué debés saber si vas a hacer la VTV

Si el vehículo ya está dentro del ciclo de revisión obligatorio, deberá superar distintas pruebas que confirman su estado de seguridad y emisiones. En la inspección se evalúan todas las luces, tantos las altas, como las bajas e intermitentes y de posición, la capacidad de frenado mediante rodillos, y los niveles de gases del escape según los límites permitidos.

También se comprueba la suspensión y la dirección, revisando amortiguadores, rótulas y extremos. Los controles incluyen la alineación, el desgaste de las cubiertas y el estado estructural del chasis. Además, es obligatorio contar con matafuego, chaleco reflectivo y triángulos de emergencia para superar la verificación.

