Cuál es la infracción de tránsito que tiene la multa más cara en Buenos Aires para el fin de año

Las sanciones más elevadas alcanzan cifras inéditas hacia fin de año. Los valores dependen de la gravedad de la falta y del sistema de Unidades Fijas.

En Buenos Aires, las sanciones por incumplir normas viales tienen diversos valores según la gravedad de la falta. Dentro de este esquema , el exceso de velocidad es la conducta que puede generar la mayor penalización , especialmente cuando se supera ampliamente el límite establecido.

Para determinar el valor de cada infracción, la Ciudad utiliza el sistema de Unidades Fijas , un método que ajusta los montos de acuerdo al precio del combustible Premium del Automóvil Club Argentino. Esto permite que las sanciones reflejen las variaciones del mercado y mantengan una referencia económica actualizada frente a la inflación.

A la hora de repasar los montos, las multas relacionadas con la velocidad tienen escalas muy distintas según el lugar y los kilómetros excedidos . En los casos más extremos, la penalización puede multiplicar por diez el mínimo y ubicarse entre las más altas del país, con cifras que impactan tanto por su magnitud como por las consecuencias adicionales previstas para faltas graves.

El exceso de velocidad es la falta con el importe más elevado dentro del sistema contravencional de la Ciudad. En noviembre, quienes sean detectados circulando a más de 140 km/h podrán enfrentar sanciones que rozan los 3.194.000 pesos, siempre dependiendo de la vía en la que se registre la infracción. No es lo mismo superar esa marca en calles con límites de 40 o 60 km/h que hacerlo en autopistas donde se permite llegar hasta 100 km/h.

El esquema contempla un rango amplio, en donde la multa mínima para este tipo de conducta parte de los 319.400 pesos y puede multiplicarse por diez según la gravedad. Esto se debe a que el sistema se mide en Unidades Fijas, cuyo valor en CABA se calcula tomando el 50% del precio del litro de nafta Premium del ACA. Entre septiembre de 2025 y marzo de 2026, cada UF equivale a 798,51 pesos.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial mantiene actualizado el listado de conductas consideradas graves. Entre estas figuran manejar bajo efectos de alcohol o sustancias, utilizar el teléfono móvil, desobedecer semáforos o circular sin cinturón o casco. Además del impacto económico, estas faltas pueden implicar la pérdida de 10 puntos en la Licencia Nacional de Conducir, lo que habilita la suspensión del permiso de manejo.

Multas San Isidro

Entre las sanciones vigentes para noviembre figuran montos como 39.925 pesos por manejar sin licencia, 55.895 pesos por no respetar la velocidad mínima y 79.851 pesos por manejar usando el celular o sin cinturón. También se incluyen faltas como facilitar el vehículo a un menor o enviar mensajes de texto, ambas con valores desde 159.702 pesos.

Otras penalizaciones relevantes alcanzan a quienes no respetan los semáforos, con un esquema que va desde 239.553 hasta 1.197.765 pesos según el grado de riesgo generado. Estacionar en espacios exclusivos para personas con movilidad reducida también tiene una sanción fija de 239.553 pesos. En el caso del exceso de velocidad extrema, la escala más alta va de 400 a 4.000 Unidades Fijas, lo que explica por qué puede ubicarse por encima de los tres millones de pesos.