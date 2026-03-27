27 de marzo de 2026 Inicio
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Cuáles son todos los feriados que tiene abril en 2026

La combinación de feriados históricos y religiosos, sumada a un fin de semana largo sin necesidad de días puente, convierte a abril en uno de los meses más atractivos del año.

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Abril tendrá un total de 30 días

Abril tendrá un total de 30 días, con solo dos feriados nacionales. Luego del fin de semana largo, el resto del mes estará compuesto mayormente por semanas laborales completas.

  • Abril de 2026 contará con dos feriados nacionales consecutivos en Argentina.
  • Estas fechas generan un fin de semana largo de cuatro días seguidos.
  • El descanso se extiende hasta el domingo 5 de abril, día de Domingo de Pascua.
  • El mes combina fechas históricas y celebraciones religiosas.

Confirmado: abril de 2026 llega con una de las mejores noticias para quienes buscan escapadas pues habrá dos jornadas libres consecutivas que darán lugar a cuatro días de descanso en todo el país. ¿Cuáles son todos los feriados del mes y cómo queda el fin de semana largo?

Conocé toda la información sobre los próximos Feriados para saber cuándo será el siguiente descanso extendido
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El calendario oficial ya confirmó cómo quedará organizado el cuarto mes del año y cuáles son las fechas clave que impactarán en la rutina laboral y turística.

Para quienes tengan la posibilidad, existe una opción para alargar el descanso y extender a cinco días seguidos, una alternativa ideal para viajes más largos o viajes fuera de la ciudad.

Qué feriados tiene abril en 2026 y cómo queda Semana Santa

El jueves 2 de abril se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, una fecha inamovible que rinde homenaje a los excombatientes y a quienes perdieron la vida en el conflicto del Atlántico Sur.

Al día siguiente, el viernes 3 de abril, se celebra el Viernes Santo, una jornada religiosa que forma parte de la Semana Santa. La combinación de estos dos feriados con el fin de semana genera un descanso extendido de cuatro días consecutivos:

  • Jueves 2 de abril: feriado
  • Viernes 3 de abril: feriado
  • Sábado 4 de abril: fin de semana
  • Domingo 5 de abril: Domingo de Pascua

Si bien el Domingo de Pascua no es feriado nacional, completa el fin de semana largo sin necesidad de solicitar días adicionales.

Malvinas

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

El calendario oficial de Argentina distingue entre feriados inamovibles, trasladables y aquellos con fines turísticos. Cada uno tiene un impacto diferente en la organización del año laboral y en la posibilidad de generar fines de semana largos.

Feriados inamovibles

Los feriados inamovibles son aquellos que se mantienen en su fecha exacta y no se trasladan, sin importar el día de la semana en que caigan. En 2026, los principales son:

  • 1° de enero: Año Nuevo
  • 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
  • 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
  • 1° de mayo: Día del Trabajador
  • 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
  • 20 de junio: Día de la Bandera
  • 9 de julio: Día de la Independencia
  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María
  • 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

Los feriados trasladables pueden moverse para generar fines de semana largos. En general, se trasladan al lunes más cercano. En 2026, algunos de ellos son:

  • 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (se traslada)
  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín
  • 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
  • 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladable)

Feriados con fines turísticos

El Gobierno también establece días no laborables con fines turísticos para fomentar el turismo interno y generar fines de semana largos. En 2026, estos días permiten extender descansos y facilitar escapadas dentro del país, aunque su aplicación puede depender del sector laboral.

Feriados
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