La combinación de feriados históricos y religiosos, sumada a un fin de semana largo sin necesidad de días puente, convierte a abril en uno de los meses más atractivos del año.

Abril tendrá un total de 30 días, con solo dos feriados nacionales. Luego del fin de semana largo, el resto del mes estará compuesto mayormente por semanas laborales completas.

Confirmado: abril de 2026 llega con una de las mejores noticias para quienes buscan escapadas pues habrá dos jornadas libres consecutivas que darán lugar a cuatro días de descanso en todo el país. ¿Cuáles son todos los feriados del mes y cómo queda el fin de semana largo?

Qué días cae el próximo fin de semana largo en Argentina: será en el inicio de abril 2026

El calendario oficial ya confirmó cómo quedará organizado el cuarto mes del año y cuáles son las fechas clave que impactarán en la rutina laboral y turística.

Para quienes tengan la posibilidad, existe una opción para alargar el descanso y extender a cinco días seguidos , una alternativa ideal para viajes más largos o viajes fuera de la ciudad.

El jueves 2 de abril se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas , una fecha inamovible que rinde homenaje a los excombatientes y a quienes perdieron la vida en el conflicto del Atlántico Sur.

Al día siguiente, el viernes 3 de abril, se celebra el Viernes Santo , una jornada religiosa que forma parte de la Semana Santa. La combinación de estos dos feriados con el fin de semana genera un descanso extendido de cuatro días consecutivos:

Jueves 2 de abril: feriado

Viernes 3 de abril: feriado

Sábado 4 de abril: fin de semana

Domingo 5 de abril: Domingo de Pascua

Si bien el Domingo de Pascua no es feriado nacional, completa el fin de semana largo sin necesidad de solicitar días adicionales.

Malvinas

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

El calendario oficial de Argentina distingue entre feriados inamovibles, trasladables y aquellos con fines turísticos. Cada uno tiene un impacto diferente en la organización del año laboral y en la posibilidad de generar fines de semana largos.

Feriados inamovibles

Los feriados inamovibles son aquellos que se mantienen en su fecha exacta y no se trasladan, sin importar el día de la semana en que caigan. En 2026, los principales son:

1° de enero: Año Nuevo

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

1° de mayo: Día del Trabajador

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

20 de junio: Día de la Bandera

9 de julio: Día de la Independencia

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

Los feriados trasladables pueden moverse para generar fines de semana largos. En general, se trasladan al lunes más cercano. En 2026, algunos de ellos son:

17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (se traslada)

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladable)

Feriados con fines turísticos

El Gobierno también establece días no laborables con fines turísticos para fomentar el turismo interno y generar fines de semana largos. En 2026, estos días permiten extender descansos y facilitar escapadas dentro del país, aunque su aplicación puede depender del sector laboral.