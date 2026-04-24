24 de abril de 2026 Inicio
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Se viene un nuevo finde largo: a quiénes les corresponde el feriado del 1º de Mayo

El próximo viernes se conmemora a los "Mártires de Chicago" y su lucha por la jornada laboral de ocho horas que tuvo lugar en 1886.

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Mayo tiene dos feriados que conforman un fin de semana largo en 2026. 

Mayo tiene dos feriados que conforman un fin de semana largo en 2026. 

  • El 1º de mayo cae viernes en 2026, lo que genera un descanso de tres días consecutivos.
  • La fecha no se traslada por ley y mantiene su carácter de feriado nacional en todo el país.
  • La normativa rige para el sector público y privado, sin clases ni actividad administrativa.
  • Quienes deban trabajar durante esa jornada tienen el derecho legal de percibir una remuneración doble.

A medida que nos acercamos al final de abril, la expectativa por el próximo descanso comienza a crecer entre los trabajadores argentinos. El calendario oficial de 2026 establece que el 1º de mayo, Día del Trabajador, cae viernes este año, lo que garantiza de forma automática un fin de semana largo de tres días para la mayoría de la población.

Una fecha a tener en cuenta.
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Este día de alcance internacional, tiene carácter de feriado inamovible. Esto significa que, a diferencia de otras fechas que pueden trasladarse para fomentar el turismo, el homenaje a los trabajadores se mantiene en su fecha original, permitiendo un respiro necesario antes de encarar el segundo tramo del primer semestre.

A quiénes les corresponde el feriado del 1º de mayo

Feriado

Al tratarse de un feriado nacional, la normativa rige para todos los trabajadores del territorio argentino, tanto del sector público como del privado. Según lo establecido en la Ley de Contrato de Trabajo, durante los feriados nacionales rigen las mismas normas que para el descanso dominical.

En términos generales, esto implica que no habrá actividad administrativa ni dictado de clases en ningún nivel educativo. Los hospitales funcionarán con sus guardias de emergencia y el transporte público operará con cronograma de domingos y feriados, con frecuencias reducidas.

En el sector privado, la mayoría de las empresas y comercios permanecen cerrados. Aquellos empleados que, por la naturaleza de su tarea, deban prestar servicios durante el viernes 1º de mayo, tienen derecho a percibir una remuneración doble.

Por qué se celebra el Día del Trabajador el 1º de mayo

En el Día del Trabajador, se conmemora a los "Mártires de Chicago", un grupo de sindicalistas anarquistas que fueron ejecutados en Estados Unidos tras participar en las huelgas de 1886. El reclamo central de aquellos trabajadores era la instauración de la jornada laboral de 8 horas.

por qué se conmemora el dia del trabajador.avif

La protesta iniciada el 1 de mayo en Chicago desembocó en la Revuelta de Haymarket, donde la represión policial y los posteriores juicios irregulares terminaron con la condena a muerte de varios dirigentes obreros.

En 1889, el Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional instituyó el 1º de mayo como jornada de lucha y reivindicación en todo el mundo. En Argentina, la primera conmemoración tuvo lugar en 1890, y con el paso de las décadas, la fecha se consolidó como un símbolo de la conquista de derechos laborales y un momento de reflexión sobre las condiciones de trabajo actuales.

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