La Ruta 66 cumple 100 años: el camino que marcó el rumbo del sueño americano y se convirtió en sinónimo de libertad y aventura

"La carretera madre" de Estados Unidos nació en 1926 para unir Chicago con Los Ángeles. Tiene casi 4.000 kilómetros de extensión y atraviesa ocho estados. Le cantaron desde Nat King Cole y Chuck Berry hasta los Rolling Stones y Pappo. Películas como Easy Rider y Bagdad Café o series como Breaking Bad se rodaron allí. Un siglo después, la histórica ruta sobrevive como atracción turística.

La Ruta 66 atraviesa ocho estados: casi 4.000 kilómetros de aventura, libertad y nostalgia entre Chicago y el océano Pacífico.

Carteles de neón que parpadean en la oscuridad de la noche. Moteles, restaurantes de comidas rápidas, estaciones de servicio antiguas. Autos abandonados y carteles oxidados. Kilómetros y kilómetros de asfalto surcando los campos sembrados de maíz o la arena del desierto. Ese paisaje, mitad sueño y mitad ruina, es la postal más fiel de la Ruta 66: casi 4.000 kilómetros de aventura, libertad y nostalgia entre Chicago y el océano Pacífico.

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La Ruta 66 surgió por impulso de un magnate petrolero llamado Cyrus Avery. Se inauguró el 11 de noviembre de 1926, aunque se señalizó un año después y se terminó de pavimentar en 1938. Durante la Gran Depresión (1929-1939) se transformó en la vía de escape para miles de familias empobrecidas que soñaban con una vida mejor.

Lo mismo pasó con el Dust Bowl (1932-1939), un largo período de sequía y tormentas de polvo que devastó las llanuras de la región central de Estados Unidos y obligó a millones de agricultores a abandonar sus granjas, muchos de los cuales migraron hacia California en busca de trabajo.

Aquel éxodo fue inmortalizado por el escritor John Steinbeck en su novela Las uvas de la ira, en la que bautizó al camino como The Mother Road (La Carretera Madre), una denominación que acompaña a la ruta hasta el día de hoy, aunque otros la llaman The Great Diagonal Way (La Gran Ruta Diagonal) o The Main Street of America (La Calle Principal de América).

La época de mayor esplendor de la Ruta 66 llegó después de la Segunda Guerra Mundial. De la mano del auge de la industria automotriz de Detroit, el vehículo propio se convirtió en un símbolo de la identidad estadounidense y dio paso a la tradición del road trip (viaje por carretera) como una forma de entretenimiento familiar.

La Ruta 66 atraviesa ocho estados, tres husos horarios y diferentes paisajes

Con una longitud total de 3.940 kilómetros (menos que la Ruta 40 argentina, que tiene 5.224 kilómetros), el trazado original de la histórica ruta atraviesa tres husos horarios y conecta los estados de Illinois, Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, Nuevo México, Arizona y California.

A lo largo del camino conviven llanuras, sembradíos de maíz, bosques, cañones y el desierto árido del sudoeste, con sus pueblos detenidos en el tiempo.

Cerca de la ruta se ubican algunas de las mayores atracciones turísticas de Estados Unidos, como el puente Chain of Rocks que cruza el río Misisipi, el Gran Cañón del Colorado, el Parque Nacional Joshua Tree, el Bosque Petrificado de Arizona, la ciudad de Las Vegas o el primer McDonald's de la historia, inaugurado en 1940 en San Bernardino, California.

Ruta 66: de los Rolling Stones a Pappo, de Easy Rider a Breaking Bad

En 1946, un músico de jazz llamado Bobby Troup compuso una canción llamada (Get Your Kicks on) Route 66 durante un viaje en auto que realizó junto a su esposa desde Pensilvania hasta California. La letra enumera una por una las ciudades y estados que atraviesa la autopista desde el Este hacia el Oeste.

La Ruta 66 atraviesa ocho estados de Estados Unidos, desde Chicago hasta Los Ángeles.

Ese mismo año, en el club nocturno Trocadero de Hollywood, Troup le mostró la canción al legendario cantante y pianista Nat King Cole, quien no dudó en grabarla, e inmediatamente se convirtió en un éxito.

Con el correr de las décadas, la canción se transformó en un estándar que registraron decenas de artistas, desde Chuck Berry y los Rolling Stones hasta Pappo, que se animó a hacer una adaptación al castellano y terminó popularizándola en toda la Argentina.

El cine también la eligió. Escenas de películas como Easy Rider y Bagdad Café o de series como Breaking Bad se rodaron allí. Incluso el cine animado la homenajeó: la película Cars, de Pixar, se inspiró directamente en los pueblos que quedaron aislados tras el declive de la ruta.

Escenas de la película Bagdad Cafe y de la serie Breaking Bad se rodaron en la Ruta 66.

Cómo está hoy la Ruta 66, a 100 años de su inauguración

A partir de 1956, las nuevas autopistas interestatales impulsadas por el presidente Dwight Eisenhower inauguraron el ocaso de la Ruta 66. Los viajeros empezaron a optar por los caminos más rápidos y dejaron de lado a la antigua carretera.

El golpe final llegó en 1985, cuando el gobierno de Ronald Reagan decidió descatalogarla. Es decir, retirarla de la red oficial de carreteras. Muchos pueblos quedaron prácticamente vacíos y se transformaron en pueblos fantasma, algo similar a lo que ocurrió en Argentina con el cierre de varios ramales ferroviarios, un fenómeno muy bien narrado en el documental La próxima estación (2008) de Fernando "Pino" Solanas.

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Con el correr de los años, la 66 revivió gracias al turismo de la nostalgia. Hoy, casi el 80% del trazado original se puede recorrer bajo una señalización especial de ruta histórica. Miles de viajeros de todo el mundo la eligen cada año para vivir, aunque sea por unos días, el viejo sueño de libertad sobre ruedas, en el que el verdadero destino es el propio viaje.