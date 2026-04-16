Qué feriados tendrá Buenos Aires en la semana del 20 de abril en 2026

- Cada municipio coordina cronogramas en fechas especiales, que incluyen ferias de artesanos, espectáculos musicales y actos en las plazas principales.
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Estos no son feriados nacionales, sino asuetos administrativos por aniversarios o fiestas patronales de cada pueblo o ciudad.
El descanso es obligatorio para la administración pública y escuelas, mientras que para el comercio y la industria la adhesión es opcional.
En las localidades bajo asueto, las sucursales del Banco Provincia y otras entidades financieras suelen permanecer cerradas.
La semana del 20 de abril de 2026 se presenta en la provincia de Buenos Aires con un calendario administrativo dinámico, marcado por una serie de conmemoraciones locales que otorgarán respiros específicos a diversas comunidades. En este 2026, la distribución de estos Feriados regionales permite que varias localidades disfruten de jornadas no laborables, facilitando la organización de desfiles, ferias gastronómicas y actos protocolares.