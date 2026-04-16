Qué feriados tendrá Buenos Aires en la semana del 20 de abril en 2026 Mientras que a nivel nacional la semana transcurre de forma regular, el mapa bonaerense se activa con una seguidilla de festividades. Por + Seguir en







Informat acerca de los próximos Feriados durante el mes, y a quiénes impactarán

Cada municipio coordina cronogramas en fechas especiales, que incluyen ferias de artesanos, espectáculos musicales y actos en las plazas principales.

Estos no son feriados nacionales, sino asuetos administrativos por aniversarios o fiestas patronales de cada pueblo o ciudad.

El descanso es obligatorio para la administración pública y escuelas, mientras que para el comercio y la industria la adhesión es opcional.

En las localidades bajo asueto, las sucursales del Banco Provincia y otras entidades financieras suelen permanecer cerradas. La semana del 20 de abril de 2026 se presenta en la provincia de Buenos Aires con un calendario administrativo dinámico, marcado por una serie de conmemoraciones locales que otorgarán respiros específicos a diversas comunidades. En este 2026, la distribución de estos Feriados regionales permite que varias localidades disfruten de jornadas no laborables, facilitando la organización de desfiles, ferias gastronómicas y actos protocolares.

Estas fechas son clave para el movimiento económico de las ciudades del interior, ya que fomentan el turismo de cercanía y permiten que los habitantes de cada distrito celebren su identidad histórica con asuetos que afectan tanto al sector público como al educativo.

Cuáles son los feriados de Buenos Aires en la semana del 20 de abril de 2026 Feriados Durante la próxima semana, habrá varios asuetos administrativos que permitirán el cese de las actividades bancarias, públicas y educativas de 2 lugares en particular:

23 de abril: Los Pocitos (Patagones)

25 de abril: Coronel Granada (General Pinto) Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026 Feriados inamovibles Jueves 1° de enero: Año Nuevo - marca el inicio del calendario anual con descanso garantizado para todos los trabajadores del país

Lunes 16 de febrero: Carnaval - primera jornada del tradicional doblete de celebraciones carnestolendas

Martes 17 de febrero: Carnaval - segunda jornada que completa el fin de semana largo más extenso del verano

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia - conmemoración de carácter histórico y político

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas - homenaje a los combatientes del conflicto del Atlántico Sur

Viernes 3 de abril: Viernes Santo - fecha religiosa central del calendario católico que coincide con Semana Santa

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador - conmemoración internacional de los derechos laborales

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo - celebración del hito independentista de 1810

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano - homenaje al creador de la bandera nacional

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia - fecha patria central que conmemora la declaración de independencia de 1816

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María - festividad religiosa mariana

Viernes 25 de diciembre: Navidad - celebración tradicional de fin de año que naturalmente genera fin de semana largo Feriados trasladables Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes - homenaje al héroe de la guerra gaucha en el norte argentino

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín - conmemoración del Libertador de América que naturalmente genera puente

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural - fecha que reemplazó la antigua celebración del Día de la Raza

Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional - conmemoración de la Batalla de Vuelta de Obligado trasladada desde su fecha original Feriados con fines turísticos Lunes 23 de marzo

Viernes 10 de julio

Lunes 7 de diciembre