16 de abril de 2026 Inicio
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Qué feriados tendrá Buenos Aires en la semana del 20 de abril en 2026

Mientras que a nivel nacional la semana transcurre de forma regular, el mapa bonaerense se activa con una seguidilla de festividades.

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Informat acerca de los próximos Feriados durante el mes

Informat acerca de los próximos Feriados durante el mes, y a quiénes impactarán

  • Cada municipio coordina cronogramas en fechas especiales, que incluyen ferias de artesanos, espectáculos musicales y actos en las plazas principales.

  • Estos no son feriados nacionales, sino asuetos administrativos por aniversarios o fiestas patronales de cada pueblo o ciudad.

  • El descanso es obligatorio para la administración pública y escuelas, mientras que para el comercio y la industria la adhesión es opcional.

  • En las localidades bajo asueto, las sucursales del Banco Provincia y otras entidades financieras suelen permanecer cerradas.

La semana del 20 de abril de 2026 se presenta en la provincia de Buenos Aires con un calendario administrativo dinámico, marcado por una serie de conmemoraciones locales que otorgarán respiros específicos a diversas comunidades. En este 2026, la distribución de estos Feriados regionales permite que varias localidades disfruten de jornadas no laborables, facilitando la organización de desfiles, ferias gastronómicas y actos protocolares.

Aún quedan algunos Feriados para ciertas personas, los cuales aseguran días de descanso
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Estas fechas son clave para el movimiento económico de las ciudades del interior, ya que fomentan el turismo de cercanía y permiten que los habitantes de cada distrito celebren su identidad histórica con asuetos que afectan tanto al sector público como al educativo.

Cuáles son los feriados de Buenos Aires en la semana del 20 de abril de 2026

Feriados

Durante la próxima semana, habrá varios asuetos administrativos que permitirán el cese de las actividades bancarias, públicas y educativas de 2 lugares en particular:

  • 23 de abril: Los Pocitos (Patagones)
  • 25 de abril: Coronel Granada (General Pinto)

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

  • Jueves 1° de enero: Año Nuevo - marca el inicio del calendario anual con descanso garantizado para todos los trabajadores del país
  • Lunes 16 de febrero: Carnaval - primera jornada del tradicional doblete de celebraciones carnestolendas
  • Martes 17 de febrero: Carnaval - segunda jornada que completa el fin de semana largo más extenso del verano
  • Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia - conmemoración de carácter histórico y político
  • Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas - homenaje a los combatientes del conflicto del Atlántico Sur
  • Viernes 3 de abril: Viernes Santo - fecha religiosa central del calendario católico que coincide con Semana Santa
  • Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador - conmemoración internacional de los derechos laborales
  • Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo - celebración del hito independentista de 1810
  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano - homenaje al creador de la bandera nacional
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia - fecha patria central que conmemora la declaración de independencia de 1816
  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María - festividad religiosa mariana
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad - celebración tradicional de fin de año que naturalmente genera fin de semana largo

Feriados trasladables

  • Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes - homenaje al héroe de la guerra gaucha en el norte argentino
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín - conmemoración del Libertador de América que naturalmente genera puente
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural - fecha que reemplazó la antigua celebración del Día de la Raza
  • Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional - conmemoración de la Batalla de Vuelta de Obligado trasladada desde su fecha original

Feriados con fines turísticos

  • Lunes 23 de marzo
  • Viernes 10 de julio
  • Lunes 7 de diciembre
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