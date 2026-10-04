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Cual es el decreto que confirmó el feriado con fin de semana largo en octubre 2026

El lunes 5 del mes será asueto municipal en Morón. Qué establece el Decreto 1450/88, cómo funcionarán las escuelas y los servicios y qué otros feriados quedan en 2026.

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El feriado municipal del 5 de octubre conmemora el Día de Morón y la festividad de la Inmaculada Concepción del Buen Viaje.

El feriado municipal del 5 de octubre conmemora el Día de Morón y la festividad de la Inmaculada Concepción del Buen Viaje.

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El calendario de feriados de octubre 2026 tendrá una fecha clave para quienes buscan organizar una escapada o planificar sus próximos días libres.
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Qué día es el feriado de octubre 2026 y cuántos fines de semana largos tiene el mes

  • Qué establece el Decreto 1450/88 sobre el feriado de octubre.
  • Por qué el lunes 5 de octubre será feriado en Morón.
  • Cómo funcionarán las escuelas y los servicios municipales.
  • Cuáles son los próximos feriados nacionales de 2026.

La primera semana del mes tendrá un asueto en Morón por una celebración local, segun una disposicion estatal que determina cómo funcionarán las escuelas y los servicios municipales. Cual es el decreto que confirmó el feriado con fin de semana largo en octubre 2026

De cara al último tramo del año, el calendario suma una nueva fecha de jornada libre para los vecinos de Morón. El lunes 5 de octubre será feriado municipal en el partido bonaerense, por lo que habrá un fin de semana extendido para quienes estén alcanzados por la medida.

La fecha está vinculada con la festividad de la Inmaculada Concepción del Buen Viaje, patrona del distrito, y con el aniversario institucional de la creación de la zona.

Fin de semana largo en octubre: cómo se llama en 2026

El feriado municipal de Morón está establecido por el Decreto 1450/88 y corresponde al Día de Morón. La fecha conmemora la festividad religiosa de la Inmaculada Concepción del Buen Viaje y el aniversario de la creación del partido. Como en 2026 el 5 de octubre cae lunes, se genera un período de tres días consecutivos para quienes estén alcanzados por el asueto: sábado 3, domingo 4 y lunes 5.

El asueto también modifica el funcionamiento de los establecimientos educativos del distrito. En las escuelas públicas, no habrá clases para el personal docente y auxiliar dependiente de la Provincia de Buenos Aires que trabaje en Morón. En el caso de las instituciones privadas, la adhesión puede depender de cada establecimiento. Por eso, las familias deberán consultar con la escuela correspondiente para conocer si habrá actividades.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

Entre los principales feriados nacionales inamovibles de 2026 se encuentran:

  • 1 de enero: Año Nuevo.
  • 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
  • 1 de mayo: Día del Trabajo.
  • 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.
  • 9 de julio: Día de la Independencia.
  • 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
  • 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

Entre los feriados nacionales trasladables se encuentran el 17 de junio, 17 de agosto, 12 de octubre y 20 de noviembre, de acuerdo con las disposiciones del calendario nacional.

Feriados con fines turísticos

Los días establecidos con fines turísticos buscan favorecer la planificación de escapadas y la actividad turística. En 2026, las fechas previstas son 23 de marzo, 10 de julio y 7 de diciembre.

Importante: el feriado del 5 de octubre en Morón no debe confundirse con el feriado nacional del 12 de octubre, que corresponde al Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

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